¿Lo llamaron de Nacional? categórica respuesta que dio Leonel Álvarez

Los últimos días han sido todo un revuelo en las toldas de Atlético Nacional. Tras la salida de Alexandre Guimaraes del banquillo técnico ‘verdolaga’, se ha rumorado que Alejandro Restrepo asumiría la responsabilidad de ser el nuevo estratega del equipo paisa para el próximo semestre de la Liga Betplay.

No obstante, también ha trascendido en las redes sociales que Leonel Álvarez se encuentra en la lista de candidatos; sin embargo, el mismo entrenador aclaró los rumores que acercan su nombre a la institución antioqueña.

En medio de una entrevista concedida al programa ESPN 360, Leonel fue claro y negó lo que se ha especulado con su posible llegada a Nacional: “Yo no he recibido ningún llamado, sí he sido tendencia y le agradezco a todos los hinchas porque el amor y cariño es enorme, sé que es un momento difícil de Nacional y si yo puedo dar una mano, créanme que lo hago con todo el amor y todo el cariño”.

Asimismo, volvió a recordar que quiere dirigir en Colombia y si es en Nacional sería “maravilloso”, ya que a cualquier entrenador le gustaría dirigir al equipo ‘verdolaga’, pero dejó claro que en ciertas ocasiones lo “usan para armar rumores y, luego, ni siquiera llaman a mi representante”.

Por otra parte, aprovechó el momento para decirle a la parcial del equipo antioqueño que en caso que se dé su llegada al ‘rey de copas’, aportará su conocimiento y entrega para regresar a Nacional a lo más alto de su historia, ya que en las últimas temporadas los resultados no han sido los mejores: “A mí que me digan que no tengo sentido de pertenencia, que no soy lo suficientemente profesional me duele muchísimo porque si algo he tenido yo es que soy muy profesional y con mucho sentido de pertenencia”.