Lo que le dijeron a Carlos Antonio sobre interés de Nacional en Reinaldo Rueda

Se sigue hablando del próximo técnico de Atlético Nacional, tras varias semanas sin que la directiva tome una decisión respecto al reemplazo de Alejandro Restrepo.

De acuerdo a lo que informó Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2, la directiva estaría estudiando tres posibilidades para el banco.

Uno es el argentino Luis Zubeldía, quien en este momento tendría mínimas chances de ser tenido en cuenta; los otros dos son los colombianos Hernán Torres, actual entrenador del Tolima, y Alexis García, técnico de La Equidad, sin que se descarte la continuidad de Hernán Darío Herrera hasta el final de semestre

Ahora bien, en cuanto a Reinaldo Rueda, el propio Carlos Antonio Vélez reconoció, en Palabras Mayores de este 16 de marzo, que acerca de dicho nombre no tiene conocimiento, aunque en la Federación Colombiana de Fútbol sospechan del interés de Nacional.

Lo anterior, claro está, si se consuma la eliminación de la Selección Colombia. “Después de la visita que hice (a la FCF), sospechan que Atlético Nacional está esperando a Reinaldo Rueda. Yo no sé. La verdad eso yo no lo he recibido de parte de ningún informante, pero sospechan en la Federación eso”.

Por el momento, y a la espera de definir quién será el nuevo técnico, Atlético Nacional alista su próximo partido en la Liga Betplay. Será ante Jaguares este jueves, buscando una nueva victoria, tras el triunfo en el clásico hace dos semanas.