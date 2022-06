"Lo que pasó es una vergüenza": Cruz Real le cayó al árbitro de Millonarios vs Junior

El empate 0-0 entre Millonarios y Junior no dejó conforme a ninguno. Las declaraciones de los entrenadores al finalizar el encuentro apuntaron directamente contra el arbitraje de John Alexander Ospina.

Entre las constantes infracciones y la falta de manejo del juez central, los técnicos reclamaron su actuación en El Campín. Del lado juniorista, Juan Cruz Real fue directo contra el colegiado y señaló su decisión en la expulsión de Fabian Viáfara.

"No me gusta quejarme de los árbitros, porqué después dicen que habló y demás, además de que corro el riesgo de que los árbitros me tomen bronca a mí, pero la verdad lo que pasó hoy acá es una vergüenza", dijo Cruz en rueda de prensa.

Y sobre la acción de Viáfara añadió: "Echar a un jugador por un lateral, donde yo le voy a hablar al jugador, que me expulse a mí en últimas"

El entrenador señaló la desventaja de quedarse con 10: “Lo dije antes del partido, no espero tener que hablar de los árbitros después y terminamos hablando de los árbitros, sin desconocer que Millonarios es un gran equipo, pero jugar con un jugador menos acá, es mucha ventaja".

Para el argentino, la experiencia terminó afectando al central: "Si hay árbitros que son jóvenes que no están preparados para esto, pongan otro con más experiencia. Cuando a nosotros nos pita Roldán, generalmente no tenemos ningún problema“.

Finalmente, el DT recalcó el problema de la expulsión: “Muchachos, vamos a hacer las cosas en serio, No te pueden dejar 25, 30 minutos acá con 10 jugadores".

Junior logró mantener el empate en Bogotá y ahora deberá definir su clasificación en las próximas jornadas ante Bucaramanga y Nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior por cuadrangulares?

El elenco barranquillero recibirá la visita de Bucaramanga en la quinta fecha de las semifinales. El equipo de Juan Cruz jugará el próximo sábado 11 de junio a las 05:00 p.m. en Barranquilla.