Los jugadores que no se juntaron y los errores de Nacional, según el 'arriero' Herrera

Atlético Nacional volvió a perder en la Liga BetPlay Dimayor después de siete jornadas al caer en condición de visita con Águilas Doradas de Rionegro.

Hernán Darío Herrera, director técnico del conjunto 'verdolaga', lamentó la derrota, pero al mismo tiempo explicó al idea que tuvo para disputar el compromiso.

"El partido de hoy se dio para mirar varios jugadores que están sin ritmo de competencia. Hoy tratamos de mirar para el futuro qué es lo que viene para nosotros. Ahora viene buscar la Liga y Copa. No fue un buen partido. Tampoco es que el rival nos metió allá y nosotros nos complicamos la vida. El partido fue parejo", dijo.

Por otro lado, Herrera también consideró a que Nacional ele faltó que Baldomero Perlaza, Alexander Mejía y Jarlan Barrera se asociaran para dominar el balón.

"Nos faltó juego, nos faltó juntarnos, tener el balón, no lo encontraos. Baldomero y Mejía y Jarlan no se juntaron, no tuvieron el balón que es el fuerte de nosotros. Eso da para seguir mirando cosas y a futuro qué viene para nosotros", afirmó.

El 'arriero' también explicó que en Atlético Nacional tienen en mente seguir lideres de la Liga BetPlay, pelear la Copa BetPlay y figurar en los cuadrangulares.

"Estamos pensando en los tres frentes, ser primeros de la liga, ahora pensando en la copa y después de los cuadrangulares".