“Los refuerzos están en las menores”: Herrera y el económico 'plan' de fichajes en Nacional

Atlético Nacional vive una de sus etapas administrativas más complicadas en su historia. La situación financiera del cuadro verde no es la mejor y pese a los logros deportivos nada parece cambiar.

Vea también: Giovanni Moreno: las otras tres opciones que tiene, además de Junior

En las últimas horas, una declaración de Hernán Darío Herrera dejo ver la complejidad al interior del cuadro verde. El DT reveló que no habrán grandes fichajes para la segunda parte del año.

“Los refuerzos que yo pedí, los tenemos en las menores. Hay jugadores importantes que me puedan ayudar, no me preocupo por los que puedan llegar, vamos partido a partido", dijo el técnico en rueda de prensa este lunes.

Y añadió: "Solo salieron 4 jugadores: Gio, Aguilar, Baldomero, Fory, pero con lo que vi ayer, hay buenas cosas abajo“. En definitiva parece que el estratega paisa estaría cómodo con la plantilla que tendrá Nacional.

Sin embargo, Nacional deberá ajustar la plantilla para final de año. La estructura actual del onceno paisa lo tendría complicado para enfrentar la Copa Libertadores de 2023.

La competencia con los clubes brasileños y argentinos exige una mayor profundidad en la plantilla antioqueña. Herrera y su cuerpo de trabajo deberán exigir refuerzos a la dirigencia para pensar en una campaña importante en el plano sudamericano.

Le puede interesar: Talento hay, apoyo no: Tolima y el bajo número de abonados para este semestre

Por ahora, para este semestre, las cartas ya están jugadas. Nacional deberá administrar muy bien su nómina y pensar en una mezcla exitosa entre experiencia y juventud.