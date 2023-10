Lucas no se guardó nada y destapó al jugador con el que se siente "amenazado"

Cumpliendo con la fecha 19 de la Liga Betplay, América de Cali visitó en la noche de este jueves a Once Caldas, partido que estuvo accidentado por la lluvia, pero que terminó con un resultado de 1-1.

Así las cosas, y con la clasificación ya asegurada, el entrenador de los 'escarlatas', Lucas González, dio sus sensaciones en rueda de prensa y dejó claro que hay un jugador con el que se siente amenazado.

"No creo que sea debilidad de ellos porque nos sentíamos amenazados, teniendo a Dayro Moreno al frente siempre me voy a sentir amenazado como entrenador, pero los chicos lo han hecho muy bien", dijo el estratega.

Por otro lado, también se refirió al estado de la cancha: "Cuando se enfrentan dos equipos que tienen propuestas diferentes, nosotros intentamos tener un juego más colectivo, con el estado de la cancha las ventajas que queremos tener no se consiguen. Ese es el vehículo que intentamos usar en el terreno de juego, quitándoles el balón y metiéndolos en su campo y hoy el balón no rodó".

Asimismo, se refirió al haber sumado solo un unidad en la tabla de posiciones: "Creo que perdimos dos puntos, tendré que ver el partido nuevamente. Sientes que pierdes dos puntos cuando sometes al rival y les creas más opciones de las que te crean, cuando estuviste cerca de ganar".

América tiene todavía dos compromisos por disputar. Uno frente a Millonarios, el próximo lunes 30 de octubre; y el otro, es en condición de local contra el Atlético Bucaramanga.