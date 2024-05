Una misión difícil en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I para Millonarios, que tenía un panorama sumamente complejo en este primer semestre. No solo por la Copa Libertadores, en donde no pudo clasificar a la siguiente fase ni tampoco a la Copa Sudamericana que podía lograr siempre y cuando hubiese quedado tercero en su zona.

En la Liga BetPlay, Millonarios también sufrió un fracaso completo con Alberto Gamero como su director técnico, el cual todavía tendría continuidad pese a quedarse sin absolutamente nada en el semestre. Los albiazules se complicaron en la fase regular, aunque pusieron su nombre en cuadrangulares finales. Compartiendo grupo con Pereira, Junior y Bucaramanga, se les acabó la ilusión.

Vea también: Pereira sigue en el liderato, Millonarios eliminado: vibrante empate

Con un grupo abierto y en el que todos estaban vivos en la penúltima jornada, Millonarios viajó a Pereira en un durísimo escenario. Era ganar o ganar para seguir con las opciones. El empate o la derrota los sacaba de la competencia de manera oficial sin importar lo que pasara entre Junior y Bucaramanga en segundo turno.

Aunque las cosas estaban funcionando con gol de Daniel Ruiz, Pereira empató con un gol en contra albiazul de Delvin Alfonzo. La ilusión regresó con Juan Carlos Pereira en una pena máxima, pero todo se derrumbó agónicamente con Carlos Darwin Quintero, que igualó el compromiso. Un empate que no sirve para nada en busca de luchar por el título.

Le puede interesar: Millonarios dicta sentencia con dos jugadores: filtraron primeras bajas para el próximo semestre

Con el empate se acabó el semestre en Colombia para Millonarios, y, es que no hay ni que hacer más cuentas para el futuro ni para la última fecha. Con cinco unidades, los albiazules podrían ganarle a Junior y hacer ocho puntos, mismos que Pereira actualmente. Si los barranquilleros empatan con Bucaramanga, harían seis puntos.

En ese contexto podría acabar en esta quinta fecha Millonarios. Sin embargo, en la fecha definitiva, el empate o victoria del Pereira deja a los de Gamero sin posibilidades. Si Junior vence en Bogotá, se confirmaría aún más su eliminación que ya está decidida. Bucaramanga cuenta con el plus del punto invisible y de emparar en el liderato, clasificaría a la final. No hay que hacer sumas; los embajadores ya no tienen opciones.