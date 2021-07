Marco Pérez, Cali y la oferta que podría dañar su llegada a Santa Fe

La historia de Marco Pérez está a poco de finalizar, luego que llegara a comienzo de año al conjunto azucarero para fortalecer el bloque ofensivo. No obstante, su desempeño estuvo por debajo de las expectativas que había. Anotó apenas un puñado de goles y fue uno de los jugadores más criticados por la prensa.

Tiene contrato por un año con los vallecaucanos. Sin embargo, no hay intenciones por parte de la directiva de seguir contando con el atacante. Se han mirado varias alternativas, pero hasta el momento no ha habido acuerdo. Sin embargo, el jugador sabe que no es bien visto en Cali y por ello busca nuevos horizontes futbolísticos.

Marco Pérez analiza varias opciones. La más cercana, al menos en cuanto al fútbol colombiano, es la de Independiente Santa Fe. Las negociaciones en las últimas horas se habrían acelerado y podría haber un acuerdo con el presidente Eduardo Méndez. No obstante, una oferta del exterior haría que los planes del delantero cambien. Por el momento no se sabe cuál es el club que pretende al futbolista.

En cuanto al Deportivo Cali, los dirigidos por Alfredo Arias esperan defenderse con los pocos refuerzos que hubo en el mercado de fichajes de mitad de año. La contratación más atractiva fue la de Hárold Preciado, proveniente del fútbol chino. A él se sumó la llegada de un viejo conocido como el mediocampista Michael Ortega.