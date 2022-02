Marlon Piedrahíta habló de su salida de Junior: "Me dolió, tenía la ilusión de seguir"

Once Caldas cumple una destacada campaña y tras seis jornada de la Liga BetPlay se mantiene como el único invito del certamen. El equipo de Manizales se consolidó en la parte alta de la tabla después de derrotar el pasado sábado 1-0 a Junior de Barranquilla en condición de local.

A pesar de tener una nómina joven, el equipo 'albo' cuenta con un hombre de amplía experiencia a nivel nacional. Se trata del lateral derecho quien con la cinta de capitán en su brazo le ha dado jerarquía al plantel dirigido por Diego Corredor.

El duelo del pasado fin de semana fue especial para Piedrahíta, teniendo en cuenta su pasado reciente en Junior, equipo con el que jugó cuatro años y ganó cinco títulos.

En diálogo con Antena 2, el zaguero aceptó que le dolió la decisión de los directivos barranquilleros de no renovarle su contrato y permitir su salida, a pesar de haber terminado como titular la temporada anterior.

"Duré cuatro años y medio y siempre firmé contratos cortos. Creo que fue gracias a lo que demostré y los resultado, eso fue uno de los secretos de mi éxito en Junior. En el último tiempo éramos tres laterales y tuve la posibilidad de terminar jugando y en buen nivel. Las decisión de no renovarme, no sé de quién, fue algo que me dolió. Uno tiene la ilusión de seguir donde hace las cosas bien, siempre fui respetuoso de las decisiones que tomaron las personas que manejan el club", afirmó.

Piedrahíta también se refirió a la actualidad de Junior y a la dificultad que tiene para sacar puntos en condición de visita.

"Preocupado no estoy por Junior. Es un equipo llamado a pelear y quedar campeón. Tiene jugadores para revertir esta situación. Son fuertes en casa y afuera no han conseguido puntos, pero son un equipo que en cualquier momento ganan tres partidos seguidos y volverán a ser favoritos. Tienen jugadores para hacerlo y desequilibrar en cualquier cancha. Son jugadores con mucha jerarquía y pueden hacer las cosas bien. Es un equipo que se va a meter en las finales y va a pelear", puntualizó.