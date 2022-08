"Más por orgullo que otra cosa": el fichaje de Gio Moreno sería cuestión de días

Giovanni Moreno estaría por anunciar en cuál equipo jugará este semestre, luego que le fuera rescindido su contrato en Atlético Nacional tras la final de la Liga Betplay ganada ante Deportes Tolima.

El jugador de 35 años desea continuar su carrera como futbolista profesional, sin que hasta el momento se haya concretado negociación alguna.

Sin embargo, En La Jugada de RCN Radio conoció que el deseo de Moreno pasaría por integrar la nómina del Envigado FC.

"Cada vez tiene más fuerza lo de Giovanni Moreno para Envigado. Es más, Gio lo hace más por orgullo que por otra cosa. Por el orgullo de demostrar que está vigente", informó 'Pacho' Vélez acerca de los planes del mediapunta.

Giovanni Moreno volvió al fútbol colombiano en enero pasado, luego que pusiera fin a su paso por el Shangai Shenshua de China.

Si bien su fichaje generó expectativa, a Moreno le costó mostrar el fútbol que se le conoció años atrás.

Ya en las finales, su figura cobró importancia. Si bien no fue titular, se convirtió en líder del camerino verdolaga. No obstante, las declraciones que dio acerca del salario del técnico Hernán Darío Herrera no gustaron en el seno de la directiva de Nacional, quienes decidieron finalizar el contrato que tenía el nacido en Segovia.