Maturana sobre su futuro en Nacional: lo que sabe de su continuidad y fichajes

Atlético Nacional se viene armando hace un par de meses de la mejor manera con el fin de conseguir los objetivos propuestos por la actual dirigencia. En primer lugar, los directivos ficharon a un referente del fútbol colombiano como lo es Francisco Maturana, quien hace parte del comité deportivo del club.

En recientes declaraciones, el ahora directivo dejó ver que en el ‘verdolaga’ se están haciendo las cosas bien: “Nacional es un equipo que tiene un gran perfume, una dirigencia que está haciendo lo mejor, cuentan con un entrenador que conoce el medio, hay jugadores ilusionados, entonces desde el respeto, van a luchar por darles a la hinchada lo mejor”.

Asimismo, en la entrevista concedida al portal Futbolred, ‘Pacho’ Maturana indicó que el “torneo colombiano no tiene un gran nivel, pero es atractivo y emocionante, hay cuatro equipos muy importantes y ojalá puedan demostrar jerarquía en los torneos internacionales, para saber en qué lugar estamos”, pues en la última edición de las dos copas extranjeras el nivel colombiano no fue el mejor.

Por otra parte, Maturana acabó con los rumores que decían que saldría del club: “Hasta el momento, sigo ahí”, con el fin de poder conseguir las metas del club.

Finalmente, el miembro del comité señaló que “he aprendido que la motivación es individual, no puedo salir a darles un discurso porque cada uno tienen sus necesidades y sus posibilidades a la medida que los conoces. Sin conocerlos no se puede salir a decir cualquier cosa, primero hay que reconocerlos bien”.

Nacional ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado de fichajes, pues contrató a Giovanni Moreno, Alex Mejía, Daniel Mantilla y Jhon Duque para afrontar las competencias nacionales e internacionales.