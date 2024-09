"Me pegó en la mano": jugador de Águilas por jugada polémica Vs Junior

A pesar de que la infracción fue evidente, tanto Ospina como el VAR decidieron no sancionar penal.

Terminado el partido, el propio Guillermo Celis reconoció que la pelota le pegó en la mano, pero al mismo tiempo aseguró que antes se había desviado en un compañero.

"sí sí, el balón me pegó en la mano. Pero es interpretación del árbitro, primero le pega a un compañero mío y por eso no pita el penal, primero el compañero intenta rechazar y de ahí me pega en la mano. Son interpretaciones, así es esto, hoy nos sirvió para ganar el partido", dijo.