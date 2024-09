Primera decisión de César Farías tras la derrota de Junior: “Nos perjudicaron”

Junior de Barranquilla no levanta cabeza en la Liga BetPlay 2024-II ni en la Copa BetPlay tras la caída ante el Deportivo Independiente Medellín en los octavos de final de dicha competencia. Y es que, el debut de César Farías en los dos rentados nacionales no fueron los mejores.

César Farías suma dos partidos como técnico del Junior y su debut en la Liga BetPlay, pese a que arrancó con mucha fluidez y con opciones, poco a poco esa intensidad se fue diluyendo y llegó la polémica en el encuentro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla enfrentando a su exequipo, Águilas Doradas de Sincelejo.

Las acciones de polémica vinieron desde temprano y César Farías afirmó que, “desde el primer minuto generamos ocasiones de gol. Habíamos tenido chances de gol e intentamos. Llega un penal accidental, seguimos intentando, generando y el partido fue muy cortado. Las veces que el partido entró en fluidez Junior fue superior jugando ante un equipo muy táctico y que sacó petróleo. Da amargura, rabia y uno dice que es increíble, que pareciera mucho premio en el momento”.

“NO ME VOY DISCONFORME”, MANTUVO CÉSAR FARÍAS

Pese a la derrota final de 3-4 contra Águilas Doradas, César Farías señaló que, “yo no estoy disconforme con el juego, sino con el resultado. Tenemos que trabajar en las reanudaciones. Hasta el final estuvimos con la situación del penal. Cada vez que hacíamos una arremetida se congelaba el partido, tardaban un montón en la reanudación, se jugó poco y dan siete minutos nada más”.

Además, aseveró en qué deben trabajar para acercarse a las victorias en el futuro, “necesitamos entrar en fluidez del fútbol. Generamos opciones, tuvimos más llegadas al área. Marcamos cuatro goles y nos anularon a uno. No creo que la gente esté tan disconforme por el juego, sino por el resultado”.

César Farías continuó por la misma línea, explicando que le gustó cómo jugó Junior, “un equipo que tiene el carácter de empatar un partido así es bueno. Los pequeños detalles nos hacen perder un partido muy extraño. Tenemos que corregir y estar por encima de eso. Si nos pitan tres penales tenemos que hacer cinco goles. Yo no me voy disconforme con el juego.

Sobre el final, hubo una jugada extraña con una mano de Guillermo Celis. El balón rebotó en un jugador de Águilas primero y tocó en la extremidad del exjugador de Selección Colombia. De esta acción, mantuvo que, “si la mano de Víctor es mano, la de Celis era una manaza. Está la mano abierta, no pegada al cuerpo. Hoy hay VAR, es difícil decir uno algo desde la rabia, pero el partido no fue fluido, fue cortado mucho. En los primeros minutos recibimos varias faltas que no nos permitieron jugar”.

Finalmente, explicó que todo el arbitraje de Jhon Alexander Ospina los dejó mal parados, “si hay algo que la gente debe tener claro es que jugamos para ganar. El arbitraje nos ha perjudicado. Ellos tienen sus días buenos y malos. Nosotros tuvimos el carácter para ir a buscar el partido. Nunca nos hicieron una situación de peligro en el juego, porque fueron dos penales y tiros de esquina. Es triste para nosotros tener que justificar la derrota. El rival hizo lo que tenía que hacer, pero tuvo una suerte increíble”.