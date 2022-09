“Me quieren cobrar un muerto ajeno”: Candelo culpa a la prensa y el entorno por presente del Cali

El presente del Deportivo Cali en la Liga Betplay sigue siendo para el olvido. El conjunto azucarero lleva cinco puntos sobre 30 posibles y su situación administrativa agrava todos los problemas deportivos.

Vea también: Millonarios y América se quedaron sin invicto y Junior sin DT

Después de un nuevo empate ante Bucaramanga, las aguas no quedaron tranquilas en la casa verdiblanca. Una de las voces que mayor frustración mostró fue Mayer Candelo.

Para el entrenador, hay situaciones que no son normales en el club y señaló que hay varias situaciones que evitan que el equipo mejore y pueda verse reflejado en los resultados.

“Estoy acá tranquilo porque de parte de los directivos he tenido el apoyo a pesar de que acá se han manejado cosas diferentes, que no son normales", dijo inicialmente Candelo.

Y añadió: "Gústeles o no, todavía soy el técnico y nadie me ha hablado de que estoy condicionado o me tengo que ir”.

Sobre su llegada al club: "Creo que Deportivo Cali nos ha dado oportunidad a todos y que la queramos destruir es triste. En su momento diremos todo. Llegará el momento en el que hablaremos y ustedes también tienen que hacer respetar y valorar su profesión”.

“Es entendible que hoy me quieran cobrar un muerto ajeno por lo que han hecho. Le pagan a la gente para que me crucifiquen pero la realidad no es de hoy. Son 8 meses. Llevo 2 de los 8 en los que el equipo viene golpeado psicológicamente", apuntó el estratega vallecaucano.

Le puede interesar: Santiago Arias se acerca a Manchester United: así sería el contrato

Finalmente, el DT arremetió contra la prensa: "Me da tristeza que ustedes (periodistas) como profesionales se presten para muchas cosas (generalizando) que el fútbol no se las merece y menos una institución como esta".