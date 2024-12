Medellín confirmó al refuerzo extranjero que pidió Restrepo para 2025

Deportivo Independiente Medellín no tuvo el final de temporada 2024 esperado por la afición al no poder clasificar a los cuadrangulares semifinales y por no conseguir el boleto a un certamen internacional para el próximo año.

Teniendo en cuenta esta situación, desde los directivos del club planifican lo que será el 2025, en el que continuará Alejandro Restrepo como director técnico y con quien se pretende mejorar el rendimiento deportivo para disputar el título de la Liga BetPlay.

Este jueves 5 de diciembre, Juan Camilo Restrepo, presidente de la institución poderosa, dio a conocer una serie de movimientos que se están realizando para conformar la nómina del nuevo año.

Restrepo adelantó, en diálogo con Win Sports, que hay una serie de jugadores a los que se les terminó el contrato y este no será renovado. A pesar de que no dio el listado oficial, el directivo adelantó que Pablo Lima y Kenner Valencia no seguirán en el equipo.

Por otro lado, el presidente de Medellín explicó que se pretende conservar en el plantel a Eder Chaux, Fainer Torijano, Leyser Chaverra, Baldomero Perlaza.

Finalmente, Restrepo explicó que se está en búsqueda de dos refuerzos por pedido del director técnico. El primero es un defensa central, el cual sería extranjero y la segunda posición a potenciar es la de centrocampista.