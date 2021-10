Medellín se ilusiona: Cuatro jugadores que regresarían para el 2022

Deportivo Independiente Medellín está en la lucha por meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay. Actualmente, el conjunto antioqueño se ubica en la posición 11 con 20 puntos luego de cuatro triunfos, ocho empates y tres derrotas.

El equipo dirigido por Julio Avelino Comesaña deberá sumar la mayor cantidad de unidades en las últimas jornadas de la fase todos contra todos para clasificar. El cuadro 'poderoso' enfrentará a Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Patriotas, Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

Al margen de lo que pase en el final del certamen, Medellín está preparando lo que será su nómina para el 2022, ya que tendrá el regreso de por lo menos cuatro jugadores que terminan sus contratos en condición de préstamo en otros clubes.

Se destacan los nombres de Brayan Castrillón y Andrés Ricaurte. El primero finalizará su vínculo con Deportivo Pereira, equipo con el cual ha tenido brillantes actuaciones en el 2021.

En el caso de Ricaurte, el mediocampista no continuaría en FC Dallas de la MLS, ya que no se hará uso a la opción de compra obligatoria debido a que no disputó la cantidad de partidos que se establecían en el contrato.

Otros dos jugadores que volverían a la plantilla de Medellín son Jaime Andrés Giraldo y Steven 'titi' Rodríguez. Ambos futbolistas también terminan sus préstamos con Deportivo Pasto y Envigado, respectivamente.