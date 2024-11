Medellín se pronunció sobre la denuncia de Dudamel: “¡En absoluto!”

En el marco de la fecha 16 de la presente Liga BetPlay, se enfrentaba el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que llevó a cabo en el Estadio Américo Montanini.

El partido era de suma importancia para ambos equipos, pues de momento tanto Medellín como Bucaramanga están ubicados fuera del grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones que dan acceso a los cuadrangulares semifinales.

El partido que estuvo lleno de goles, emociones y polémica, terminaría con triunfo agónico para el Deportivo Independiente Medellín, que logró anotar el 3-2 final en los últimos minutos del partido.

Dudamel pidió investigar al DIM por su irrupción en el VAR

El técnico venezolano que dirige al Bucaramanga, solicitó en rueda de prensa que la Dimayor haga una investigación luego de que un periodista le contara que vieron a Juan Camilo Restrepo, presidente del DIM, entrando al cuarto del VAR durante el descanso del primer tiempo.

"No tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado. Me imagino que es una denuncia y lo habrán visto, así que si así fue, los primeros que deben decir algo son los del VAR, desde lo administrativo", inició diciendo el estratega.

Presidente del DIM respondió a las acusaciones

El entrenador venezolano, luego de saber de la posible injerencia del DIM en el VAR, sembró polémica con la expulsión que sufrió Bucaramanga tras la tarjeta roja de Jefferson Mena al minuto 66, cuando el ‘leopardo’ iba de momento ganando el partido por 2-1.

En esa acción de la roja, es una acción que no aplaudo y no dejo de reconocer que fue un error grave del jugador, pero la pelota dio en el hombro. Después lo llaman desde el VAR, entonces habrá influido eso que dicen del presidente. Hoy en día, todo se sabe y todo queda expuesto muy fácil”, dijo Dudamel.

Luego de esta polémica, el presidente del DIM Juan Camilo Restrepo, aseguró de manera tajante que ninguno de los miembros del equipo rojo de Antioquia entró al cuarto del VAR, desmintiendo toda acusación que se le ha hecho.

“¡En absoluto! Yo no entré ni nadie del equipo entró a la cabina del VAR. Ahí estaba la policía, ahí está la constancia, la policía muy amable y eso no es cierto. Lo pueden verificar incluso, pero yo te doy la palabra y mi actuar, el de los directivos, que eso no es cierto”, dijo el directivo del DIM para Caracol Radio.