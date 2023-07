Junior de Barranquilla inició de forma negativa su camino por la Liga Betplay y en la primera jornada disputada este fin de semana perdió con Águilas Doradas, por lo que Hernán Darío Gómez salió en rueda de prensa a dar sus sensaciones, pero esto no le cayó muy bien a la periodista Melissa Martínez.

Durante su atención a medios, el 'Bolillo' dio a conocer que para él, "ya no existe eso de local y visitante, cualquiera le gana a cualquiera", explicando lo que había pasado con el equipo tras la derrota 1-0 frente al equipo de Rionegro.

Así las cosas, en un programa de ESPN volvieron a repetir las palabras del entrenador y salió Melissa Martínez bastante disgustada por lo que había dicho Gómez: "Uno no puede decir eso en una ciudad como Barranquilla, donde el fortín ha sido el Metropolitano, a donde la gente está acostumbrada históricamente a que el equipo lo haga bien".

Después continuó diciendo: "Acá hemos criticado las malas campañas de Júnior en torneos anteriores, pero por fuera de casa. Ahí se clasificaron a finales y se ganaron títulos".

"Si vas a poner el ejemplo en cualquier plaza te lo compro, pero a Barranquilla, donde los rivales después del minuto 20 empezaban a pedir tiempo, yo sí creo que no da lugar y menos en la primera jornada", agregó la periodista, dejando así claro que no compartía lo dicho por este técnico, quien parece no vivir una buena actualidad a nivel deportivo.

Así las cosas, solo queda esperar lo que pasará en la siguiente fecha de la Liga Betplay 2023-2 cuando Junior se mida con Independiente Medellín en condición de visitante.