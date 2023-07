Junior vs Águilas Doradas: Ha caído el Junior en Barranquilla para alborotar más el avispero. El ambiente de por sí, no era favorable antes del partido contra Águilas Doradas por cuanto al Bolillo Gómez se le endilga la responsabilidad por la salida de los veteranos Viera y Quintero, dos peces gordos que parecían intocables y que ya no están más.

Con la derrota 0-1 ante Águilas Doradas se enturbia el clima por el resultado adverso y lo mal que se jugó. Es que nada le salió bien al tiburón. Incapaz de tener la pelota, sus jugadores hicieron, cada uno, un partido aparte.

Se salva el portero debutante, Santiago Mele. Al uruguayo se le observó atlético, atento, conocedor del puesto.

Junior jugó con diez hombres durante casi todo el segundo tiempo al ser expulsado John Vélez, a los 56 minutos.

Águilas Doradas pudo marcar de penal a trece minutos del final para hacer suyos los tres puntos. Fue el chocoano, Marco Pérez, de penal, el autor del gol de la victoria, la primera que consigue el equipo antioqueño en Barranquilla luego de doce años.

Huila vs Unión Magdalena: En Neiva, Atlético Huila estrenando dueños, el ecuatoriano Michel Deller, a la cabeza, superó al Unión Magdalena en un duelo entre dos equipos que luchan por su permanencia en Primera División.

A escasos 18 minutos, ya ganaba el local 2-0, con goles sucesivos de Sebastián Hernández y Germán Gutiérrez.

El Unión Magdalena no se dejó estar, se organizó desde el mediocampo, pudo descontar con un gol de factura de Joel Contreras pero no le alcanzó para la igualdad.

Deportivo Pasto vs Millonarios: se fueron en cero en el Libertad de la capital nariñense en un juego parejo que le sirvió al local para mantenerse sin caídas en casa desde hace once partidos, cinco victorias y seis empates.

Millos no pierde en Pasto desde 2019.

Envigado vs Bucaramanga: comienza con pie derecho el segundo semestre bajo la conducción técnica de Alexis Márquez al superar 1-3 a Envigado en el Polideportivo Sur. Carlos Henao, de tiro libre; Dairon Valencia y el debutante argentino, Emanuel Zagert, anotaron para el leopardo.

Rubio César España hizo el gol antioqueño.

Medellín vs La Equidad: Cuatro goles en el Atanasio Girardot y empate entre el Deportivo Independiente Medellín y La Equidad que se puso arriba a los 17 minutos con gol desde fuera del área del bogotano, Felipe Acosta, que viene de jugar en Rumania. Empataría el argentino, Luciano Pons, con golpe de cabeza. Otros dos goles en el segundo tiempo.

La Equidad se pone de nuevo en ventaja por intermedio de Francisco Chaverra, al ejecutar un tiro penal, por infracción de Víctor Moreno sobre José Lloreda. Medellín no era castigado con penales desde hacia 24 partidos.

El equipo capitalino que dirige Alexis García completó once partidos sin perder, cuatro victorias y siete empates.

América vs Tolima: Técnico que debuta, gana. Frase popular que se hizo efectiva para Lucas González, nuevo conductor del América de Cali. Ganó 1-0 con gol del argentino Facundo Suárez, en rápida jugada iniciada por el portero José Soto, quien con pase largo habilita a Esneyder Mena, centro del extremo por derecha y Suárez la empuja cuando atropellaba desde atrás.

América se vio en inferioridad numérica al ser expulsado Maicol Valencia por juego peligroso a los 52 minutos, acción que por intervención del VAR tuvo que ser corregida por el arbitro Diego Ruiz, del Meta, quien le había sacado tarjeta amarilla y debío cambiarla por roja.

Mención especial para Jorge Soto, debutante en el arco del América, quien mostró solvencia por su seguridad, ubicación y facilidad para convertirse en el primer asistidor del equipo con sus lanzamientos largos y precisos.

Para esta primera puesta en escena y por diversas causas, no fueron tenidos en cuenta los cinco jugadores más renombrados del equipo escarlata: Gustavo Adrián Ramos(37), Carlos Darwin Quintero(35), Iago Falque(33), Víctor Ibarbo(33) y Edwin Cardona(30). Quienes saltaron a la cancha respondieron con creces porque a pesar de quedarse con diez jugadores, América no sufrió el partido ante un adversario que se hizo a la pelota pero sin hacerle daño.

Once Caldas vs Atlético Nacional: En el juego de cierre del domingo, Once Caldas y Atlético Nacional igualaron en uno.

El de siempre, Dayro Mauricio Moreno, convirtió el gol del onceno manizaleño mediante habilitación del alero Luis Miranda. Gol 206 en la liga colombiana del atacante nacido en Chicoral, Tolima, que apunta a destronar al argentino, Sergio Galván Rey, con 224 goles, del récord de máximo anotador del fútbol profesional colombiana en toda su historia. ¿Le alcanzará con 37 años de edad a cuestas?

La primera fecha de la liga colombiana registra 15 goles en siete partidos faltando por jugarse Pereira-Cali, programado para este lunes 17 de julio y Santa Fe-Jaguares, el miércoles 19. Queda aplazado Alianza Petrolera-Boyacá Chicó, en fecha por definir.