Méndez responde en Santa Fe: los casos de Morelo, Daniel Torres, Plata y Sambueza

Independiente Santa Fe está ante un incógnito mercado de fichajes donde varios nombres se han acercado a la institución, pero por ahora solo se ha confirmado la llegada de Neyder Moreno y el regreso de Edwin Herrera.

En medio de tantas salidas importantes, algunos nombres de calibre se relacionan con el club albirrojo, pero el presidente Eduardo Méndez cortó la ilusión y desmintió varios posibles fichajes en este mercado de pases.

Le preguntaron sobre Wilson Morelo y dijo: “Es humo; primero es un jugador que acaba de ser campeón con Colón (Argentina), hace un tiempo hablé con él, es costoso y en esta oportunidad no lo hemos conversado porque sabemos que pertenece a Colón (un año más de contrato)”.

Respecto a Anderson Plata, comentó: “Pertenece al Tolima, fue una negociación que se hizo con el exsenador (Gabriel Camargo) donde llegó Valdés (Diego) y él (Plata) se quedó allá en Tolima”.

Asimismo, respondió sobre los rumores de Daniel Torres, jugador que está sin equipo: “Torres se encuentra en Chinauta, hablé con él y lo saludé; pero no ha habido nada más con él” y agregó que “todos esos rumores no pasan por alto en la presidencia de Santa Fe, ustedes pueden llamar y preguntar. Yo he hablado con Daniel (Torres) y Pacho Meza; les he hecho caer en cuenta cómo algunos jugadores de Millonarios sacrificaron ingresos por volver como Uirbe y Guarín”.

Pero subrayó: “He tratado de convencerlos para que pase lo mismo en Santa Fe, pero creo que están jóvenes y aún están buscando su futuro”.

Además, el directivo habló del fichaje de Leonardo Villagra: “Es un jugador que está de goleador en Paraguay (Nacional de Asunción). Estamos en conversaciones, pero no se ha finiquitado la negociación”.

Y cerró confirmando que Neyder Moreno lleva tres días entrenando en Santa Fe, Edwin Herrera regresó tras su préstamo en Portugal y se descartó lo de Nacional por pedido de su empresario; y Fabián Sambueza está descartado.