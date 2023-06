"Miedo no tenemos, por algo estamos aquí": Gamero defiende el proceso de Millonarios ante Nacional

Millonarios se alista para lo que será la final de la Liga Betplay ante Nacional. El conjunto dirigido por Alberto Gamero se encuentra en Medellín para lo que serán los primeros 180 minutos en la disputa por el título.

Los azules buscan conseguir la estrella 16 para acercarse a los 17 títulos del elenco verdolaga. Sin embargo, el equipo bogotano llega con la presión de romper con la racha de haberse quedado cerca del objetivo en los últimos años.

Antes de la final, el técnico samario hizo referencia a lo que espera de su club en esta final. La rivalidad, el estilo de juego y lo que significa la definición 'mano a mano' antes los verdes fueron algunos de los temas a los que se refirió el DT.

La presión por conseguir el título

“Nosotros necesitábamos un punto en dos partidos para clasificar a la final fue porque algo estábamos haciendo bien. Este grupo es consciente que se han cometido errores, pero al día siguiente llega a mejorarlos. Este grupo está tranquilo, si bien es cierto, el primer tiempo contra el DIM no fue bueno, se sacó la casta en el segundo tiempo. Hoy estamos acá porque hicimos un mérito, así como lo hizo Nacional. Ellos tienen que tomar esa memoria de las cosas buenas que hemos hecho, ahora vamos al examen final ante un gran equipo y veo al equipo metido, concentrado y con un optimismo de pelear esta estrella”

Rivalidad ante Nacional

“Hoy vamos a disputar una final, un título. Siempre he tenido la tranquilidad que yo me siento seguro con lo que estoy entrenando, me siento seguro con mi equipo, por algo estamos en la final. Miedo no tenemos. Este equipo va a salir a proponer, a divertirse y a jugar a la final. Hay 18 equipos eliminados, solo 2 clasificados y ellos tiene que disfrutar eso. Con ese convencimiento que tiene, estoy seguro que vamos a salir a proponer y a salir a buscar el resultado”.

Características del rival

“Este Nacional tiene los mismos partidos perdidos que nosotros, 3 y 3. Ha evolucionado y ha mejorado, ya es un equipo que Autuori conoce más y ha hecho múltiples variantes. Tiene un Dorlan detrás del ‘9′ para rematar y estar cerca al arco, ya no juega con extremos, sino con interiores, que a veces aparecen por fuera. Es un equipo que ha variado. Tenemos que ver el partido contra Pasto, que imaginamos será el equipo ideal de él. Un equipo que tiene volumen ofensivo, que tiene un jugador de experiencia como Zapata y dos jugadores con buena pegada como Gómez y como Pabón”.

Favorito para el título:

“Cuando uno juega con Nacional nunca se puede sentir favorito. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, nos sentimos en la capacidad de pelear esta final, pero no podemos desmeritar que vamos a enfrentar a un buen rival. Llevamos 3 años y medio cosechando, peleando, que es algo que me satisface, ahora tenemos una bonita oportunidad de estar en la final. Estamos buscando ganarla, pero sin presión. Estamos tranquilos, el sábado habrá un campeón y buscaremos ser nosotros. Pero son dos equipos que están haciendo un buen torneo”.

Idea de juego

“Nosotros siempre analizamos al rival, yo le doy a ellos las herramientas para que mañana sepan con quien van a jugar, sus movimientos. Nosotros tenemos un trabajo y una idea que no vamos a cambiar. Este equipo de local o visitante nunca cambia. Nosotros tratamos de proponer lo que siempre queremos. Si tenemos el balón, no nos vamos a preocupar. No vamos a cambiar nada, vamos a salir a hacer lo que estamos haciendo en todos los partidos”.

Arrancar la final en Medellín

“Jugar de visitante este primer partido no quita nada, en total son 180 minutos y más con esta clase de rivales. Lo importante mañana es llevarnos un buen resultado para Bogotá, pero entendemos que aquí y allá va a ser el mismo partido. En Bogotá, Nacional también saldrá a proponer, nada va a cambiar por la localía”.

El primer partido de la final será este miércoles 21 de junio a las 08:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. La definición se jugará el sábado 24 de junio en Bogotá desde las 07:00 p.m.