Miguel 'Niche' Guerrero demandará a Felipe Jaramillo por su salida de América

Uno de los últimos movimientos de América de Cali en el pasado de mercado de fichajes fue la salida del mediocampista Felipe Jaramillo hacia el fútbol chileno luego que haya sido descartado del primer equipo pro el técnico Juan Cruz Real.

Jaramillo abandonó el club escarlata en la última semana del mercado colombiano y jugará en La Serena de Chile. Las directivas del club se mostraron conformes con el fichaje, pero su empresario no y aseguró que el jugador recibirá una demanda de su parte.

El exjugador y goleador Miguel ‘Niche’ Guerrero era el representante de Jaramillo y él ya tenido todo listo para que él jugara en Antofagasta de Chile; sin embargo, el jugador llegó a La Serena, al parecer, gracias a otro agente y esto desató la polémica.

“Realmente fue una cosa de muy mal gusto lo que pasó con América y Felipe Jaramillo”, señaló ‘Niche guerrero en el programa radial ‘Deporte sin Tapujos’.

“Según Felipe, él me había pasado la carta de renuncia el 2 de febrero, en ningún momento acepté esa renuncia ni le di un ‘paz y salvo’ porque realmente la renuncia me la tenía que haber pasado con tres meses de anticipación a la terminación del contrato. No la acepté por recomendación de mi abogado, después le pasé a él una oferta que traje de Antofagasta, oferta que aceptó América y el jugador. Él me había pasado la renuncia y ya estaba con otro empresario, yo no sabía que era así, pero allí es para que la gente se dé cuenta cómo es el tema con los jugadores de fútbol: me había renunciado a mí, ya tenía otro empresario, pero yo le traje una oferta y me la aceptó verbalmente, ya traicionando al otro empresario que tenía, pero con esa oferta que traje inmediatamente el empresario se puso las pilas y trajo una del club La Serena”, reveló con molestia ‘Niche’ Guerrero.

Además, mencionó que se sintió utilizado por Jaramillo y el otro agente: “Sí creo que utilizaron el trabajo que yo hice porque hasta ese momento Felipe Jaramillo tenía equipo, pero no jugaba en América, no era titular, no tenía continuidad, pero cuando traje la oferta allí sí apareció la otra”.

“Tengo un abogado, una persona que me asesora, eso ya está en manos de él y vamos a ver quién tiene la razón, porque los jugadores firman contratos y después los quieren incumplir. Antes de pasar renuncias hay que analizar cómo está el contrato, qué hay dentro de ellos, los contratos tienen cláusulas para respetar, cláusulas para rescindir, como el contrato que tengo con él, y si hay una cláusula de rescisión que si me va a renunciar me tiene que indemnizar, no es así tan fácil, cuando se firman los contratos es para cumplirlos”, agregó Guerrero.