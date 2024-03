Los últimos tres partidos de Millonarios no han sido para nada sencillos, ni positivos. Desde que le ganaron a Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, el equipo no pudo enderezar su camino. Un gol de Leonardo Castro fue suficiente para quedarse con los tres puntos en dicho compromiso, pero, de ahí en más, sumaron derrotas contra Águilas Doradas, Patriotas y Once Caldas, justamente, dos de ellos de local.

Partido a partido, Alberto Gamero ha sufrido por ausencias dentro de su plantel. Si no es por las lesiones, es por las sanciones. Jorge Arias fue el último afectado por un esguince ante Patriotas que lo dejará por fuera, y Omar Bertel no estará por los próximos ocho meses. Entre ese mar de lesionados, vieron la luz al final del túnel al confirmar el regreso de un referente de la institución.

Se trata nada más y nada menos que de Álvaro Montero. El guardameta guajiro fue sancionado por la Dimayor tras la pelea que tuvo con el portero, Santiago Rojas de Atlético Nacional. Al ex Deportes Tolima lo penalizaron por tres partidos y justamente, se cumplieron los juegos. Diego Novoa estuvo defendiendo el arco albiazul.

Con Diego Novoa, los resultados no fueron favorables para Millonarios. Ahora, con Álvaro Montero, que, seguramente volverá a hacerse cargo de la portería embajadora, se espera que mejore la seguridad del equipo atrás. Alberto Gamero recuperó a uno de sus titulares habituales y busca tapar las grandes ausencias que ha tenido durante este 2024-I.

Para enfrentar a La Equidad este sábado 2 de marzo, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios tendría desde el arranque a Álvaro Montero. Con el alta del golero, falta que recuperen a Jorge Arias, Samuel Asprilla, Jáder Valencia y Luis Paredes. Afortunadamente, Alberto Gamero poco a poco va recuperando fichas en busca de regresar a la victoria en la Liga BetPlay 2024-I.