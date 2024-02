Gamero puso fecha para su salida de Millonarios y dejó mensaje a hinchada: "doy un paso al costado"

Millonarios atraviesa por un mal momento en la Liga BetPlay después de caer en la noche del martes 28 de febrero ante Once Caldas en condición de local en el estadio El Campín en partido de la novena jornada.

Con este resultado, el conjunto 'embajador' registró su tercera derrota consecutiva y la cuarta en el certamen, por lo que muchos aficionados arremetieron en contra del grupo de jugadores y del director técnico Alberto Gamero.

Al respecto, el estratega de Millonarios lamentó los insultos recibidos en el estadio El Campín y aseguró que él y los futbolistas están golpeados por la situación.

"Me golpearon mucho los insultos y griterías. Hace mucho no pasaba", dijo en diálogo con Win Sports.

Por otro lado, Alberto Gamero dejó un mensaje que puso pensar a los aficionados de Millonarios, ya que se refirió al momento en el que no continuaría en el cargo de director técnico.

"El trabajo no lo voy a traicionar. Son momentos que suceden. No es toda la hinchada, eso lo tengo claro, pero sí hubo insultos feos. Como le dije a los jugadores, esto está de parte nosotros. No me gusta sufrir en los equipos, cuando veo que las cosas no salen, yo mismo doy un paso al costado. Yo a las cosas no me apego", explicó.

Finalmente, Alberto Gamero aclaró que sigue con energía y fuerza para asumir el compromiso que disputar la Copa Conmebol Libertadores con Millonarios.

"El día a día mío está en educar al jugador a que respete a una afición. De esta vamos a salir, tenemos equipo y trabajo. Tenemos una gran voluntad e ilusión de un evento internacional que se nos avecina. Estamos con el corazón fuerte y con la mentalidad fuerte y seguro saldremos de esto"