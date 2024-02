Millonarios y América van de picada: tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 9

Parece que la Liga Betplay está sufriendo varios cambios dentro de la tabla de posiciones y una de las cosas más llamativas en la posición que actualmente ocupan equipos importantes como América de Cali y Millonarios, dos clubes que no levantan cabeza.

El primero en sufrir en esta fecha fue América que empató con Jaguares 1-1 y actualmente está ubicado en la casilla 14 de la tabla con nueve puntos sumados.

Por su parte, Millonarios no la pasó muy bien en la noche de este martes y perdió ante Once Caldas, un equipo que contó con el buen momento de Dayro Moreno y terminó ganando 2-0; resultado con el que los 'embajadores' quedaron en la posición 13 y con solo once unidades.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 9:

1. Tolima, 20 puntos

2. La Equidad, 17

3. Pereira, 17

4. Santa Fe, 16

5. Cali, 14

6. Junior, 14

7. Águilas, 14

8. Bucaramanga, 13

9. Jaguares, 12

10. Fortaleza, 12

11. Once Caldas, 12

12. Envigado, 12

13. Millonarios, 11

14. América, 9

15. Nacional, 8

16. Alianza FC, 8

17. Boyacá Chicó, 8

18. Medellín, 8

19. Patriotas, 5

20. Pasto, 4