Gamero defendió la debacle de Millonarios en Pasto: "El equipo me gustó"

Millonarios sumó un empate en la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales ante Deportivo Pasto. El elenco comandado por Alberto Gamero igualó en un duelo bastante complicado y sumó solo un punto que lo dejó como segundo del Grupo A.

Una vez que concluyó el juego, el entrenador embajador habló sobre lo que fue el partido. Para el samario fue claro que el juego pudo estar para que su equipo se llevará la victoria y terminó destacando lo hecho pesé a otra eliminación en liga del equipo azul.

Sumado a ello, el DT apuntó la importancia delo que hizo su equipo en las semifinales. Por último, el estratega manifestó que sabe que las próximas semanas serán claves para definir el armado de la plantilla en 2025.

Lea también: Millonarios se quemó en el Galeras: empató 0-0 y quedó eliminado de la final

Desarrollo del partido ante Pasto y sensaciones para el futuro

"No metimos el gol, no lo hicimos, ese es el factor principal, por lo que no se consiguió el objetivo que teníamos. Se buscó ese resultado. Pero, de seguro, seguíamos jugando y no iba a entrar. Esto es de cabeza fría, tranquilidad y mirar qué viene".

“A mí el equipo me gustó porque atacamos de todas las formas, de muchas variantes y de muchas estructuras, todo lo que hicimos fue para ir a buscar el gol y el resultado, pero como les dije a ellos, Pasto también pudo hacernos un gol en contragolpe”.

Estado anímico de la plantilla

“Igual que en el partido contra Santa Fe, hasta el último minuto buscamos la victoria, pero no la conseguimos. Ellos (los jugadores) estarán tristes, igual que yo, pero si vamos a hablar del equipo como seres humanos, estoy agradecido con ellos. Decirles gracias por todo lo que hacen. Esto es fútbol”.

Rendimiento del equipo en los Cuadrangulares

"A todos los equipos les sacamos cuatro puntos y no nos alcanzó. Yo creo que el equipo no se cayó, hoy el equipo corrió más que ellos, buscando el gol que necesitábamos. Hubo muchas cosas en el partido que no se dieron, pero el equipo no se ha caído".

Le puede interesar: Liga Betplay: Así quedaron los cupos a Libertadores y Sudamericana 2025

Por ahora, Millonarios se alista para lo que será su periodo de vacaciones. Cabe recordar que los azules esperan por la final de Liga Betplay para saber si jugarán la Copa Libertadores o la Sudamericana en 2025.