Gamero llenó de elogios a Falcao y mandó advertencia a Santa Fe y Nacional en Liga

Millonarios sumó un triunfo clave en el inicio de los cuadrangulares semifinales ante Deportivo Pasto. El elenco comandado por Alberto Gamero se impuso en un duelo bastante complicado y sumó tres puntos claves, apara arrancar con ventaja tras la primera jornada del Grupo A.

Una vez que concluyó el juego, el entrenador embajador habló sobre lo que fue el partido. Para el samario fue claro que el juego pudo estar para cualquiera de los dos equipos, pero terminó remarcando los puntos claves que le dieron la victoria al elenco azul.

Sumado a ello, el DT apuntó la importancia de los ingresos de Falcao y Daniel Cataño en la segunda mitad. Por último, el estratega manifestó que sabe que las siguientes jornadas serán claves y dio un punto importante en lo que será el clásico ante Santa Fe.

Desarrollo del partido ante Pasto

“Si vamos a hablar de lo que fue el primer tiempo, hay que reconocer que Pasto nos superó y nos llegó, que era lo más complicado. A veces tenemos partidos que nos quitan el balón, nos hacen posesión y no nos llegan claro”.

“Pasamos afugias en el primer tiempo. Lo del segundo tiempo es algo que se entrena, ya lo habíamos hecho contra Bucaramanga, pero para tener dos delanteros hay que cambiar otras cosas y optamos por dos 10”

“Hemos tenido mejora en la defensa. Hoy nos hicieron un gol, en el primer tiempo nos llegaron y hay que ser realistas, pero hoy somos la primera o segunda valla menos vencida”

Importancia de Falcao en el equipo

“No solamente Gamero, estar con Falcao es un aprendizaje para todos. No es solo lo que hace en la cancha, sino lo que brinda al grupo en el camerino y afuera de la cancha. Es una gran alegría para todo Colombia”.

Partido de Daniel Cataño

“Con Cataño habíamos hablado de 25-30 minutos, nada más. Para el segundo tiempo le pregunté cómo se sentía. No podemos obligar a los jugadores porque solo ellos saben si hay dolor. Cuando Cataño ve que voy a sacar a Silva se acerca y me dice inteligentemente que no abusemos, y que podía salir porque iba a salir uno de los dos”

Previa del clásico ante Santa Fe

“Tenemos 3-4 días para evaluar, vamos a mirar. Sé que a Santa Fe le expulsaron un jugador y está jugando 4-4-1 y no es fácil que le expulsen un jugador temprano y más un central”.

Por ahora, Millonarios se alista para lo que será su partido por la fecha 2 de los cuadrangulares. Cabe recordar que en la siguiente jornada, los azules visitarán a Santa Fe en el primero de los dos clásicos que habrá en el grupo. El duelo entre azules y rojos se jugará el próximo lunes 25 de noviembre.