Gamero lanzó advertencia a Santa Fe y América: “nosotros todavía tenemos la esperanza”

Millonarios sumó un empate en su duelo ante Pereira por la fecha 18 de la Liga Betplay. El conjunto embajador llegó a 32 puntos tras un juego bastante disputado y quedó con las opciones abiertas para llegar a cuadrangulares con la posibilidad de sumar la ventaja deportiva como cabeza de grupo.

Tras acabar el partido, Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre lo que fue el partido. El entrenador samario manifestó que el juego tuvo momentos muy disputados y que sus dirigidos no tuvieron la calma para definir algunas jugadas puntuales, pero que todo seguirá abierto hasta la última fecha.

El entrenador apuntó que los duelos de la penúltima fecha entre América y Santa Fe, Once Caldas ante Junior y Medellín contra Nacional pueden ser claves para la clasificación. Por ello, el DT apuntó que los azules aún conservan una gran chance de pelear por el punto invisible.

Desarrollo del partido

“El partido de hoy fue muy enredado. Hubo mucho corte, mucha pausa. No sé cuántos minutos se jugaron de este partido. Yo creo que fue uno de los partidos en los que menos minutos jugados aquí en El Campín. No hubo claridad, tanto de ellos como de nosotros. No encontramos la claridad en mitad de cancha como para elaborar, para generar. No fuimos claros tampoco en los pases”.

Estado físico de Falcao

“Para mí, que Falcao tenga tantos minutos es una alegría. A pesar de que jugó los 90 minutos y no tuvo gol, mostró cosas muy importantes. Quería y quería y quería. Yo siempre le preguntaba por qué yo no tengo 'dolorímetro'. Ellos saben si están cansados y tienen dolor o no. Más cuando le pregunté cuándo me iba a meter a Giordana y él me dijo que bien”.

Recuperación de Cataño y Leo Castro



“Cataño quedamos que no va a estar contra Chico y lo más seguro es que esté la primera fecha de cuadrangulares. Arias está entrenando con el grupo, a ver si le da para el jueves que no estará Vargas. Leo tiene un esguince pequeño, si está mejor de aquí al jueves estará, si no, no hay que arriesgar”.

Pelea por el punto invisible



“Nosotros jugamos con Chicó, no sabemos el resultado de mañana (lunes), pero América termina con Caldas, Santa Fe termina con Jaguares, que también tienen su localidad. Van a ser dos partidos muy duros, complicados. Nacional tiene un partido crucial también contra Independiente Medellín. Entonces, nosotros todavía tenemos la esperanza de que en la última fecha vamos a pelear por esa bonificación”.

Millonarios se alista para lo que será su último partido del todo contra todo en la Liga Betplay. El elenco embajador visitará a Boyacá Chicó en Tunja por la fecha 19.