Millonarios en crisis: 5 bajas confirmadas para el cierre de la Liga Betplay

Solo resta una fecha para el final del todos contra todos en la Liga Betplay y el equipo de Alberto Gamero busca escalar en la tabla para asegurar el punto invisible.

Millonarios marcha en la tercera posición de la Liga Betplay tras su empate sin goles contra Pereira en El Campín, el equipo bogotano se enfrentará a Boyacá Chicó en la última fecha del todos contra todos, en donde conocerá si será cabeza de grupo.

Sin embargo, el equipo contaría con una baja sensible para enfrentar el último compromiso del todos contra todos en el que el equipo quiere llegar a ser cabeza de serie del torneo para las finales.

El mismo Alberto Gamero dio a conocer la situación, pues la baja que tendrá el equipo es uno de los jugadores más determinantes del club, pues Daniel Cataño aún no volverá a formar parte de la nómina de Millonarios.

"Con (Daniel) Cataño quedamos que no va a estar contra Chicó y lo más seguro es que esté la primera fecha de cuadrangulares", dio a conocer el entrenador.

Pese a esto, Cataño no será el único ausente en el club, pues Jorge Arias se suma a Leonardo Castro como bajas por lesión. Además, vale la pena destacar que Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas ya no se encuentran con el equipo, pues los dos jugadores fueron convocados con sus selecciones para disputar la fecha FIFA del mes de noviembre.

"Arias está entrenando con el grupo, a ver si le da ya que no estará Vargas. Leo tiene un esguince pequeño, si está mejor de aquí al jueves estará, si no, no hay que arriesgar", también reconoció el entrenador ante los medios.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por Liga Betplay?

El equipo de Alberto Gamero se prepara para enfrentar a Boyacá Chicó en el arco de la fecha 19 de la Liga Betplay el próximo jueves 14 de noviembre desde las 7:00 de la noche.