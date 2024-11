Millonarios en problemas por lesión de Leo Castro: fecha de regreso confirmada

Llega la última fecha de la Liga BetPlay 2024-II con varias aspiraciones para los diferentes clubes de Colombia. Por un lado, el descenso está en juego, dos cupos restan por sentenciar a los clasificados a los cuadrangulares y el punto invisible, aspecto que le compete a Millonarios.

Justamente, esa fue la ventaja diferenciadora que pegó fuerte por la eliminación albiazul en el primer semestre y el paso de Atlético Bucaramanga que terminó alzando el título ante Independiente Santa Fe. Los dirigidos por Alberto Gamero necesitan sumar de a tres ante Boyacá Chicó y que, o los cardenales o América no sumen de a tres para quedarse con alguna de las dos primeras casillas.

Sin embargo, Millonarios deberá luchar con grandes problemas que se han repetido durante el año: las lesiones. Por un lado, Daniel Cataño que ya está entrando en las fases finales de la recuperación y que volvería en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.

La preocupación también llega por el goleador, Leonardo Castro, que, durante los últimos compromisos no ha podido aparecer dentro de las convocatorias. Alberto Gamero explicó que se trataba de un esguince que lo dejaba con dudas para enfrentar a Boyacá Chicó de visitante.

LA FECHA DE REGRESO CONFIRMADA PARA LEONARDO CASTRO

En la rueda de prensa previa al viaje a Villavicencio, Alberto Gamero afirmó que, “Leo tiene un esguince pequeño, si está mejor de aquí al jueves estará, si no, no hay que arriesgar”. Posteriormente, en la convocatoria con varias bajas y algunas otras altas, no apareció el nombre del goleador ex Deportivo Pereira.

Un esguince pequeño que no iba a complicar bastante ni al club ni al jugador, pero, que poco a poco resultó molesto y dejó al artillero por fuera en los dos últimos encuentros del segundo semestre de la fase regular. ¿Podrá estar en los cuadrangulares? Pues, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports confirmó el difícil panorama que enfrenta el jugador y el club.

Tras perderse los juegos ante Pereira y Chicó, Millonarios mantenía la ilusión de tener al caucano en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. No obstante, el periodista se encargó de bajarle la ilusión al club y al delantero sentenciando que, si se agiliza la recuperación, estaría listo para la segunda fecha de la fase final. Así las cosas, todavía le queda entre una semana o dos para volver.