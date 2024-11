Millonarios: las bajas y novedades en la convocatoria vs Boyacá Chicó

Se cierra la fase regular de la Liga BetPlay 2024-II con diez compromisos por disputarse en simultáneo este jueves 14 de noviembre. A partir de las 7 de la noche rodará el balón en diferentes estadios de Colombia en busca de definir varios aspectos en el campeonato.

Faltan dos cupos por definir dentro de los cuadrangulares semifinales y seis clubes pelearán por ellos. Además, los descensos, y, por último, el punto invisible en donde clubes como Santa Fe, América, Millonarios, Nacional, Tolima y Once Caldas buscan esa ventaja deportiva. Justamente, el elenco albiazul deberá sí o sí sumar de a tres ante Boyacá Chicó y esperar resultados para lograr obtener esa ventaja.

Vea también: Millonarios quiere el punto invisible: lo que necesita en la última fecha

Millonarios irá al Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio para visitar al Boyacá Chicó que cambió de sede para esta última jornada. Los albiazules no podrán tener a Daniel Giraldo por acumulación de tarjetas amarillas, sorpresivamente no está Andrés Llinás, sumado a las bajas de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas por convocatorias en la Selección Colombia y Costa Rica.

En la convocatoria Alberto Gamero no podrá contar con Leonardo Castro que sigue recuperándose de una lesión por la que no pudo estar contra el Deportivo Pereira. Gamero afirmó que, “Leo tiene un esguince pequeño, si está mejor de aquí al jueves estará, si no, no hay que arriesgar”.

CONVOCATORIA DE MILLONARIOS

Para este compromiso ante Boyacá Chicó, Millonarios tiene varias bajas. Andrés Llinás, Leonardo Castro, Álvaro Montero, Daniel Giraldo, Juan Pablo Vargas, Stiven Vega, Danovis Banguero y Jáder Valencia. Sobre Daniel Cataño, Gamero explicó que, “con Cataño quedamos que no va a estar contra Chicó y lo más seguro es que esté la primera fecha de cuadrangulares”.

A la espera de recuperar a sus mejores fichas, Millonarios sigue teniendo una enfermería, pues la única baja por tarjetas amarillas es la de Daniel Giraldo que acumuló la quinta y limpia para llegar a los cuadrangulares. Alberto Gamero necesita con urgencias tener a su once de gala en la siguiente instancia.

Le puede interesar: Liga Betplay 2024-II: ¿Cuándo es el sorteo de cuadrangulares?

Por su parte, para este juego, Alberto Gamero recuperó a fichas importantes como Iván Arboleda que estuvo ausente ante Pereira, vuelve de lesión Jorge Arias que cubrirá a Vargas, Darwin Cortés y Omar Bertel (este último fue convocado para la fecha pasada, pero no jugó). En el mediocampo, regresan Nioclás Arévalo, Félix Charrupí y Juan Carlos Pereira y en la delantera no hay novedad con Falcao que volvería a ser titular, Jhon Córdoba y Santiago Giordana.