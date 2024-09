Millonarios hará todos los esfuerzos con Falcao: detalles de posible renovación

Ha pasado una semana desde que Millonarios enfrentó a Once Caldas e igualó a un tanto en Manizales. Sin embargo, el mayor problema del partido y para Alberto Gamero fue la lesión de Radamel Falcao García, que fue titular y en un control pisó mal y tuvo que pedir cambio inmediatamente.

Con calma, revisaron al samario y entregaron un parte médico complejo que lo sacará de la actividad por un mes. La lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha lo dejó por fuera de la competencia. No es la primera ocasión en la que Falcao sufre lesiones, de hecho, es reiterativo en este caso.

Afortunadamente para el club parece haber un parte de tranquilidad, pues, en el programa de RCN Radio En La Jugada, hablaron sobre su incapacidad y Guillermo Arango afirmó que, “tienen fe que Falcao se recupere antes que cualquier otro jugador por como él trabaja. Pero que se lesiona mucho, se ha lesionado mucho”.

Francisco ‘Pacho’ Vélez señaló que el problema que puede llevar a las lesiones de Falcao es la intensidad con la que trabaja en entrenamientos. Por otro lado, Antonio Casale aseguró que, “me encontré con Gamero y me dijo que Falcao quiere estar en los cuatro períodos de 20 minutos, pero no lo dejo”. No obstante, de lo que hay que hablar es, sin duda alguna, de la posible renovación del ‘Tigre’ en el elenco albiazul.

LA SITUACIÓN CONTRACTUAL DE FALCAO CON MILLONARIOS

Antonio Casale habló sobre los rumores de la renovación y aseveró que, “Falcao y el club tienen muy buena relación y ha funcionado muy bien. Una negociación de estas requiere mucha comunicación entre las partes. Resulta que la semana pasada en medio del intenso dolor que ha sufrido, Falcao les hizo saber a los directivos en una charla que le gustaría quedarse más tiempo en Millonarios, quiere demostrar lo que es, y que seis meses son muy poco. Millonarios lo vio con muy buenos ojos”.

Millonarios abona la entrega de Falcao García en cada entrenamiento y en cada compromiso semana tras semana y la decisión es hacer otro esfuerzo para renovarlo seis meses más. “Las dos partes decidieron trabajar en el cómo lograrlo, porque Millonarios tiene un alto costo y el esfuerzo se va a hacer”, señaló Antonio Casale.

Pero, cuál sería la jugada para acordar una extensión de contrato, pues, “Falcao ha contactado a sus asesores fiscales porque al parecer están averiguando el alcance, hay unos convenios entre España y Colombia que permitirían que el jugador haga sus aportes de impuestos. Falcao ha pedido a su grupo de asesores en España trabajar en la redición de estos convenios que al parecer existen entre España y Colombia para que se pueda facilitar lo que se quería hacer en un comienzo que era firmar un contrato por un año”, concluyó Antonio Casale.

Son varios los esfuerzos que todas las partes tendrían que hacer y Millonarios estaría dispuesto en hacerlo. Ya todo queda en manos de Radamel Falcao García para poder solucionar los temas fiscales. Vale la pena acotar que, si el club clasifica a la Copa Libertadores, le prolongarán su contrato por seis meses.