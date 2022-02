Millonarios líder y Nacional en caída; así va la tabla de posiciones

Disputada gran parte de la fecha 9 de la Liga Betplay, el líder solitario del campeonato es Millonarios luego de completar 20 puntos, sacándole diferencia de una unidad al Deportes Tolima.

En la jornada dominguera, el primer compromiso fue entre Unión Magdalena y Deportivo Cali. En el estadio Sierra Nevada, el vigente campeón de Colombia recobró la memoria y consiguió su segunda victoria, gracias a las anotaciones de Jhon Vásquez y Daniel Luna.

Le puede interesar: Bucaramanga hizo ver mal a Nacional y terminó venciéndolo con autoridad

Más adelante, en el Alfonso López se vio el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional. El cuadro ‘Leopardo’ estrenaba técnico. Con la presencia de Armando Osma en el banquillo técnico bumangués, el elenco local venció con autoridad a su rival de turno 3-1 con los goles de Bruno Téliz (19) Sherman Cárdenas (32) y Juan Marcelin (79); Andrés 'El Rifle' Andrade (15) había puesto en ventaja a los visitantes.

Ya para el cierre de la fecha del domingo, América de Cali recibió a Once Caldas. El encuentro entre ‘escarlatas’ y ‘albos’ finalizó con el marcador de 2-0 a favor de los 'escarlatas' gracias al doblete de Alejandro Quintana.

La fecha se cerrará el próximo martes, no sin antes jugar el partido de este lunes entre Patriotas e Independiente Santa Fe, mientras que Pasto Vs Alianza Petrolera y Medellín vs Águilas Doradas cerrarán la novena fecha del FPC.

Vea también: Cali recobró la memoria y venció en Santa Marta al Unión Magdalena

1. Millonarios - 20 puntos

2. Tolima - 19 puntos

3. Nacional - 17 puntos

4. Once Caldas- 15 puntos

5. Junior - 15 puntos

6. Envigado - 14 puntos

7. Santa Fe - 12 puntos (-1 partido)

8. La Equidad - 12 puntos