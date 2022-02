"Millonarios no deja entrar dudas": David Silva y el presente del equipo 'embajador'

A pesar de recibir constantes críticas, Millonarios volvió al triunfo en la Liga BetPlay Dimayor después de derrotar 1-0 a Unión Magdalena en la fecha 5 que se disputó en el estadio El Campín de Bogotá.

Con la victoria, el conjunto 'embajador' acabó con una racha de tres compromisos sin celebración y llegó a siete puntos en el campeonato.

Sin importar el triunfo, la afición albiazul mantuvo las críticas al equipo que dirige Alberto Gamero, ya que tan solo registra dos anotaciones en el certamen, aunque fue un autogol. Al respecto, David Mackallister Silva, referente y capitán de Millonarios, aclaró que al interior del plantel no dejan entrar las dudas y se mantienen enfocados en mejorar la idea de juego.

"El torneo es muy competitivo. Estamos enfocados en nuestra idea de juego y en perfeccionarla. Queremos salir a cada estadio a buscar el resultado. Tenemos confianza en el equipo y en nosotros. No dejamos entrar dudas. Se habla de que no hacemos gol, pero siempre estamos cerca al crear chances, pero no estamos finos en el último tercio", explicó en diálogo con Win Sports.

Por otro lado, Silva aclaró que trata de aprovechar todas las herramientas que tiene a disposición para mantenerse en buen nivel y seguir destacándose en su carrera.

"Hay que aprovechar al máximo la tecnología. Trabajar al máximo para que el cuerpo se siga manteniéndose. Es un trabajo conjunto en el que se tiene en cuenta la comida, los psicológico, la tecnología".

Finalmente, el volante enfatizó que el trabajo para mantenerse en buen nivel lo complementa con el cuidado en su casa y en la recuperación.

"Entrenar bien, la comida y recuperación. No solo en el entrenamiento si no que también en la casa. El descanso ha sido vital, el manejo de cargas, son muchas cosas. Hay que tener mucha más atención en todo".