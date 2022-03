Millonarios no tiene freno y es líder absoluto; así va la tabla de posiciones de la liga

La jornada 11 de la Liga Betplay continuó este viernes con el duelo entre Millonarios y Caldas en el Nemesio Camacho El Campín, que dejó un 1-0 para los dueños de casa.

De tal manera, los dirigidos por Alberto Gamero se mantienen líderes de la primera división de Colombia, seguidos de Nacional que con la victoria en el día anterior sigue segundo.

Entre tanto, Tolima y Caldas no pudieron sumar, pero continúan al acecho del verde en la tercera y cuarta posición, respectivamente, mientras Medellín -con un partido menos- cierra el grupo de clasificados.

Asimismo, Cortuluá venció a Unión Magdalena a domicilio y no solo se sigue alejando del descenso, sino que se acerca al grupo de los ocho, con los mismos puntos del octavo.

De tal manera, es importante recordar cómo va la tabla tras el triunfo del cuadro 'embajador', recordando de paso que restan cuatro partidos para que esta fecha llegue a su fin.

Liga Betplay: cómo va la tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios contra Caldas

1. Millonarios, 26

2. Nacional, 23

3. Tolima, 22

4. Caldas, 19

5. Junior, 18 (un partido menos)

6. Envigado, 17 (un partido menos)

7. Santa Fe, 16

8. Medellín, 15 (un partido menos)

9. América, 15 (un partido menos)

10. Bucaramanga, 15

11. Cortuluá, 15

12. Alianza Petrolera, 13 (un partido menos)

13. La Equidad, 13 (un partido menos)

De tal manera, queda esperar por el desenlace de los duelos Alianza va Águilas, América vs Medellín, Envigado vs La Equidad y Pereira vs Junior para que la undécima jornada llegue al final.