Millonarios perdió el liderato, América resucitó: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Se disputaron ocho de los diez partidos de la fecha 14 en la Liga BetPlay Dimayor y Atlético Nacional se convirtió en nuevo líder, mientras que América de Cali resucitó en sus aspiraciones por meterse al grupo de los ocho.

El conjunto 'verdolaga' se adueñó de la punta del campeonato tras derrotar en condición de visita 2-0 a Patriotas y llegar de esta manera a 30 puntos.

La segunda posición es para Deportes Tolima, que a pesar de tener un jugador menos, superó a domicilio 2-0 a Deportivo Pereira. Los ibaguereños llegaron a 29 unidades.

Millonarios cayó hasta el tercer lugar tras perder 2-3 con América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Los embajadores cuentan con 29 puntos.

Deportivo Independiente Medellín volvió a dar una muestra de su poderío en condición de local al derrotar 2-1 a Envigado. Los 'poderosos' llegaron a 25 unidades y se ubican en la cuarta posición.

Junior de Barranquilla acabó con una mala racha y superó en el estadio Metropolitano 3-1 a Alianza Petrolera. Los tiburones se ubican quintos con 22 puntos.

Santa Fe es sexto después de vencer a Unión Magdalena. Los cardenales cuentan con 22 unidades. Once Caldas, que jugará este lunes frente a Atlético Bucaramanga, es parcialmente séptimo con 21 puntos. Envigado está en la octava casilla con 20 y La Equidad.

Tabla de posiciones Liga BetPlay:

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportes Tolima - 29 puntos

3. Millonarios - 29 puntos

4. Medellín - 25 puntos

5. Junior - 22 puntos

6. Sana Fe - 22 puntos

7. Once Caldas - 21 puntos

8. Envigado - 20 puntos

---------------------

9. La Equidad - 19 puntos

10. Alianza Petrolera - 19 puntos

La fecha 14 terminará este lunes 4 de abril con los partidos: Cortuluá Vs. Pasto y Once Caldas Vs. Atlético Bucaramanga