Millonarios 'sacaría ventaja' a Nacional y Junior por jugador del Once Caldas

Once Caldas no consiguió su objetivo de clasificar a la final de la Liga Betpay, pues el equipo de Hernán Herrera perdió en la última fecha ante Deportes Tolima.

Pese a llegar con ventaja al ser líder del grupo, el equipo de Dayro Moreno no pudo sostener la ventaja y quedó por fuera de la final tras el gol de Brayan Gil que no pudieron remontar.

Lea también: ¿Cuándo se entregan los premios The Best?

El equipo de la ciudad de Manizales sigue manejando varias opciones de cara a lo que será el 2025. De hecho, el club ya cuenta con un refuerzo de cara a una nueva temporada.

Juan Felipe Castaño se convierte en el primer refuerzo de Once Caldas, sumándose a una línea defensiva que ya cuenta con Jorge Cardona y Jáider Riquett como titulares, además de Stalin Valencia como opción en el banco.

Además, el club ya piensa en la continuidad de ciertas figuras del plantel como es el caso de Mateo García, jugador que cuenta con contrato con el equipo hasta 2027, pero según información de Alexis noticias, la continuidad del jugador está en veremos.

Le puede interesar: Real Madrid se olvida de los colombianos: fichará defensor más barato

Ante esto, varios equipos han buscado al jugador, pues tendría ofertas Millonarios, Nacional y Junior de Barranquilla en el campeonato nacional. Por otro lado, Barcelona de Ecuador, Puebla, Tigres y algunos equipos de la MLS también buscarían al futbolista.

"Yo gran parte de mi proceso en divisores menores lo hice en Millonarios, tomé la decisión de salir de Millonarios porque no conté con mucho apoyo. Un jugador bogotano en Bogotá no es bien visto, normalmente en la capital suelen estar jugadores de diferentes lados. Salí de Millos y me fui para Pasto que es donde empecé mi carrera como futbolista profesional, toda mi familia, mi papá son muy hinchas de Millonarios y tengo un cariño por la institución; pero en estos momentos soy muy agradecido con el Once Caldas, le cogí un cariño muy grande a este equipo a la ciudad, me acogieron muy bien", aseguró García, por lo que podría llegar al equipo de Alberto Gamero en caso de no continuar con el Once Caldas.