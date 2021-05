Millonarios se aseguró un delantero que querían Junior y América

Millonarios espera que la Dimayor anuncie las fechas en las que se jugarán las semifinales de la Liga Betplay ante Junior de Barranquilla. El equipo de Alberto Gamero sigue preparando este encuentro para superar al elenco ‘tiburón’ y así volver a disputar una final del FPC, luego de ganarle en el segundo semestre del 2017 a su rival de patio, Independiente Santa Fe.

Aunque aún no se conocen los que serían los posibles fichajes del ‘embajador’, han sonado algunos nombres que podrían reforzar la plantilla azul para el siguiente mercado de fichajes. En todo caso, ya habría un primer confirmado. Se trata del delantero Ricardo el 'Caballo' Márquez, quien seguiría en Millonarios hasta diciembre de 2021. El jugador amplió su vinculación con el equipo azul, ya que se le vencía el préstamo a finales del próximo mes de junio.

Le puede interesar: ¿Quién es la nueva y misteriosa novia de Luis Fernando Muriel?

Cabe recordar que hace unas semanas el ‘Caballo’ estuvo en la órbita de Junior y América de Cali. Sin embargo, con esta noticia estos dos equipos tendrán que buscar un reemplazo, pues el jugador no se encuentra libre; no obstante, habrá una posibilidad, siempre y cuando Millonarios decida no renovarle el vínculo contractual a finales de año.

Asimismo, se conoció que Millonarios y Lens llegaron por los derechos deportivos del guardameta Wuilker Faríñez, quien jugaba en el 'viejo continente' desde la temporada del 2020 y que renovó con el club francés hasta el 2024.

Vea también: De América al Rangers de Escocia: cambio de planes para Osorio

Por otra parte, se ha rumorado que Felipe Banguero no continuaría bajo las órdenes de Gamero, por lo cual, se especula que podría recalar en el cuadro de Eduardo Lara, Once Caldas de Manizales; por tal razón, el lateral izquierdo Tomás Maya podría ser el reemplazo en la banda izquierda del club capitalino.