Millonarios se quedaría sin una de sus figuras: “jugador se quiere ir”

Empieza una nueva era de Millonarios con Radamel Falcao García Zárate que ya se estrenó en la pretemporada con el club. El samario espera ser una de las cartas para el futuro y un líder para la cantera de la institución. Sin embargo, otro de los referentes del club ha empezado a armar pelea y largas para definir su vínculo con los albiazules.

Mucho se ha hablado de lo que puede pasar con la continuidad o no de Álvaro Montero una vez acabe la Copa América, una situación que dejaría en estado crítico a Millonarios. Pues, a falta de poco para el inicio de la Liga BetPlay 2024-II, sería muy difícil conseguir un arquero titular que le dé la pelea a Diego Novoa, que idealmente, sería el suplente.

Además, de salir, el arquero debería ser local, dado que ya tienen cupos llenos de extranjeros a falta de que Delvin Alfonzo se nacionalice como estaba planeado. De acuerdo con Antonio Casale, en el programa En La Jugada de RCN Radio, Álvaro Montero es el jugador que quiere salir como sea de la institución en este mercado de fichajes.

ÁLVARO MONTERO SE QUIERE IR DE MILLONARIOS

Según Antonio Casale, “el jugador ya dejó ver que se quiere ir. El gran lío es, si se queda Montero, pues hombre, hay un signo de interrogación, su último semestre fue más flojo que el de Larry Vásquez. No quiere estar”, inició el periodista. Agregó que hay que darle algo para que lo motiven dentro de la institución.

“Salga a buscar un buen arquero en estos momentos, es muy difícil”, siguió Antonio Casale. Guillermo Arango complementó, “tiene que ser nacional. Ya tienen a Jovany Welch, Delvin Alfonzo, Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas”. Es muy complicado conseguir un arquero en estos momentos cuando el comienzo de la Liga BetPlay 2024-II está tan cerca.

La opción era Iván Arboleda, que alcanzó a interesar, pero el arquero ex Rayo Vallecano firmó con el Deportivo Cali. Francisco Vélez mencionó que la salida de Álvaro Montero sería con destino a México, pese a que no hay ninguna oferta. No ha llegado, pero hay un empresario que trabaja con un mexicano que podría acercarlo al fútbol mexicano.

“Como ya Álvaro Montero entró en un momento de que me largo porque me largo, me voy porque me voy, deberían ser más serios. No quiere estar y el empresario tiene algo ya muy conversado con el fútbol mexicano”, sentenció Francisco Vélez.