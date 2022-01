"Millonarios será cada vez más chico": Vanemerak fue implacable con Serpa y compañía

En la interna de Millonarios no se han pronunciado sobre los fichajes que tendrá Alberto Gamero para la temporada 2022 donde el elenco capitalino jugará la Copa, Liga Betplay y la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, mucho se ha especulado sobre los posibles jugadores que se tendrán para esta temporada, pero por el momento no hay nada oficial.

Por tal razón, esta situación ha causado molestia en la hinchada ‘embajadora’ tras las recientes declaraciones del dueño ‘albiazul’ Gustavo Serpa, quien no dio una señal de luz sobre los jugadores que podrían arribar al club.

Uno de los más críticos volvió a ser Mario Vanemerak, quien es querido por la parcial azul y que nunca se ha guardado nada.

En recientes declaraciones, el argentino indicó que, como todos los años, se encuentra “renegando y preocupado porque los dirigentes no le meten la mano al equipo, no traen refuerzos de categoría. Siempre es lo mismo. Después llegan los torneos y nos lamentamos porque no somos campeones”.

Asimismo, en la charla concedida a Red Más Noticias, dijo que “siguen siendo un fracaso los dirigentes de Millonarios porque lo toman como un equipo chico. No sé qué quieren hacer, si quieren acabar con el club”.

Por otra parte, el exfutbolista, quien logró dirigir a Millonarios años atrás, dio su opinión sobre la gestión que hacen los directivos, en especial Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

“Cada vez es peor lo que hace Serpa, Camacho y las personas que están vinculadas a Millonarios. Han desangrando al equipo, lo importante y la grandeza de Millonarios. Podemos llegar a una final, pero de ahí no pasamos porque nos faltan 10 para el peso. Mientras estos dirigentes sigan pensando así, Millonarios será cada vez más chico".