Millonarios tomó medidas con Macalister Silva antes del Clásico: oficial

La segunda fecha de los cuadrangulares todavía no ha acabado y a falta del partido entre Santa Fe vs Millonarios, el Grupo A es liderado por Atlético Nacional que les mete presión a los dos clubes bogotanos. Sin duda alguna, el clásico capitalino será vital para las pretensiones de ambos, especialmente para los cardenales que no suman unidades.

Por su parte, Millonarios tiene la oportunidad de dar un segundo golpe a Santa Fe y hundirlos en el fondo de la tabla sin unidades. Solo el punto invisible los pondrá por encima del Deportivo Pasto. Los albiazules, además de dejar en la cuerda floja a su acérrimo rival, picará en la punta con Atlético Nacional. En ese caso, quien gane en la tercera fecha, empezará a definir la zona, dado que se verán las caras entre sí.

Vea también: Millos prepara su arsenal para el clásico: tres regresos, una baja en convocatoria

A lo largo del semestre, Millonarios ha tenido que lidiar con varias lesiones, entre ellas, las de David Macalister Silva, Daniel Cataño y Radamel Falcao García. Sin embargo, los tres referentes de la institución embajadora fueron convocados y podrán ser titulares si así lo desea Alberto Gamero en el Clásico de este martes 26 de noviembre.

Horas antes del partido, se filtró una información acerca de David Macalister Silva que impacta fuertemente previo del clásico vital por la segunda fecha de los cuadrangulares.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ MILLONARIOS CON EL FUTURO DE DAVID MACALISTER SILVA

Como ha sido habitual en los últimos encuentros, el jugador que sería titular ante Santa Fe sería David Silva, mientras que Cataño, pese al excelente segundo tiempo que tuvo contra el Pasto no tiene su puesto asegurado por la salida a los 90 minutos en ese partido de la fecha inicial. Falcao apareció en los últimos entrenamientos como inicialista.

De acuerdo con información de Guillermo Arango, antes del Clásico, Millonarios está estudiando negociar la ampliación de contrato de David Macalister Silva y de Ómar Bertel, que regresó hace algunas fechas superando una durísima lesión de ligamentos.

Le puede interesar: Histórico de Santa Fe sorprende a todos: “deseo que Millonarios gane la Sudamericana”

En ese orden de ideas, previo al partido, David Silva seguiría siendo jugador de Millonarios por un año más. Además, Guillermo Arango sentenció que hay buena voluntad de los dos jugadores para extender sus contratos.