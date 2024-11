Millonarios y Nacional en 'problemas': polémica decisión de la Dimayor

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II están que arden y las cosas se pueden ir definiendo en la tercera jornada cuando los líderes del Grupo A se vean las caras. En Bogotá, Millonarios enfrentará a Atlético Nacional y quien sume de a tres se quedará con el liderato en soledad con nueve unidades para rematar la segunda vuelta con confianza y afianzados picando en la punta.

Atlético Nacional superó a Santa Fe de manera holgada con un 5-0, tema que los deja cómodos en la parte alta con una diferencia de gol amplia, y vencieron en la segunda jornada al Deportivo Pasto para sumarse a la parte alta del cuadrangular A. Por su parte, Millonarios también venció a pastusos y bogotanos para apretar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, para el crucial encuentro entre Millonarios vs Atlético Nacional, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) designó las ternas arbitrales para los cuatro compromisos de los cuadrangulares semifinales y, en el caso del Clásico entre bogotanos y antioqueños, pusieron a un polémico juez central.

EL ÁRBITRO QUE DIRIGIRÁ MILLONARIOS VS ATLÉTICO NACIONAL

El viernes 29 de noviembre se llevará a cabo el encuentro entre bogotanos y antioqueños que podría definir mucho del cuadrangular. Ambos buscan quedarse con la victoria, pero solo uno podrá tomar el liderato en soledad con el triunfo. La Comisión Arbitral designó a Jhon Hinestroza como el que impartirá justicia en el Clásico de la fecha 3.

Jhon Hinestroza ha sido polémico por su manera de arbitrar. No tiene miedo de amonesta o expulsar a los jugadores si ve algún tema incorrecto. Millonarios ya ha sufrido la mano dura de Hinestroza que, en el último partido dirigido a los albiazules contra Envigado, sacó cuatro tarjetas amarillas durante los 90 minutos. En cuadrangulares, dirigió el encuentro entre bogotanos y Pereira expulsando a Daniel Giraldo y sacando siete tarjetas amarillas.

No obstante, a Millonarios le ha ido bien con Jhon Hinestroza sumando diez victorias, siete empates y misma cantidad de derrotas. Con Nacional solo ha perdido en una ocasión con este juez central.

Jhon Hinestroza estará acompañado de Jhon León y Elkin Charrys como asistente 1 y 2 respectivamente, Iván Ballesta, cuarto árbitro, Jhon Perdomo y Mary Blanco en el VAR y AVAR respectivamente.

En el Tolima vs América también habrá polémica por la designación de un discutido juez central como lo es Nicolás Gallo. Once Caldas vs Junior de Barranquilla será dirigido por José Ortiz del Norte de Santander, mientras que Pasto vs Santa Fe tendrá al bolivariano, Luis Matorel.