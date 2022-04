Nacional ahora es líder y Cali está al borde de la eliminación; así va la tabla de posiciones

La Liga Betplay ya está sobre la fecha 15, y de ella, se han disputado siete partidos, lo cual ha permitido que la tabla de posiciones sufra algunas modificaciones, en donde lo más destacado son los tres equipos que ya inscribieron su nombre en la siguiente instancia.

Pues luego de sus derrotas como locales Nacional (2-0 vs América), Tolima (3-0 vs Águilas Doradas) y Millonarios (2-1 vs La Equidad), comandan la Liga y están en cuadrangulares.

Entre tanto, Medellín empató como visitante ante Alianza Petrolera (1-1) y continúa en la cuarta casilla con 26 puntos, cerca de firmar su pase a la próxima ronda.

Cali empató con un Junior (1-1) que es quinto, mientras el 'azucarero' es 19 y con muy pocas posibilidades de clasificar; y a la par de que en un duelo directo Envigado venció a Santa Fe (1-0) y es sexto pese a que el rojo no salió del grupo de privilegiados.

Liga Betplay 2022: cómo quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Nacional contra América

1. Nacional, 33 puntos

1. Tolima, 32

2. Millonarios, 32

4. Medellín, 26

5. Junior, 23

6. Envigado, 23

7. Santa Fe, 22

8. Once Caldas, 21 (un partido menos)

9. Bucaramanga, 21 (un partido menos)

10. Alianza Petrolera, 20

11. La Equidad, 19

12. América, 18

13. Jaguares, 17 (un partido menos)

14. Cortuluá, 16 (un partido menos)

15. Pereira, 15 (un partido menos)

16. Patriotas, 15

17. Águilas Doradas, 15

18. Pasto, 14 (un partido menos)

19. Cali, 13

20. Unión Magdalena, 9

Cabe recordar que entre el lunes 11 y el martes 12 de abril se jugarán los tres duelos restantes, los cuales corresponden a: Jaguares vs Once Caldas, Pasto vs Pereira y Bucaramanga vs Cortuluá.