"Nacional debería pensar menos es Millonarios": Dura critica para el cuadro paisa

"Los de Nacional no deberían estar preocupados por Millonarios", fue la declaración del ex jugador en medio del programa 'ESPN F90'

Aunque desde la casa paisa, se piensa en intentar revalidar el título conseguido en el primer semestre, se ha hablado mucho de lo que representa la actualidad del equipo embajador.

Le puede interesar: Guantes de Oro: El registro de Graterol que hace soñar a la hinchada del América

Por ahora, en Nacional las apuestas están centradas en gana el clásico ante Medellín, pero no hay duda que las palabras del ex Junior no pasarán por alto.