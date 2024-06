Nacional no pierde tiempo y presentó quinto fichaje estelar: oficial

“El buen hijo siempre regresa a casa”, es lo que pretende Atlético Nacional después de presentar sus primeros fichajes y los rumores que tienen en el mercado en esta Liga BetPlay 2024-II con David Ospina, recientemente fichado en medio de su concentración con Selección Colombia, Edwin Cardona y Jorman Campuzano que podría regresar al club.

Poco a poco, el club ha venido oficializando sus primeras caras nuevas. William Tesillo regresa tras varios años en México, y firmó con Nacional, pese a que estuvo cerca de otros clubes en Colombia. Además del zaguero central con pasado en Selección Colombia, David Ospina también fue confirmado, y Juan Manuel Zapata, que cumple su sueño de jugar en la institución verdolaga.

Vea también: San Lorenzo le quitaría fichaje estrella a Millonarios y Nacional

Sumado a esas incorporaciones, Nacional dio el ‘golpe’ en el mercado de fichajes, puesto que le quitó un jugador que era del interés de Millonarios, que, ahora, celebra con Radamel Falcao García. A lo largo de la semana, se había hablado de que los albiazules tenían listo a Andrés Sarmiento, quien salió del América de Cali.

La llegada del canterano se dio después de varias trabas que complicaban su llegada, pero, tras el paso de los días, se hizo oficial su vinculación de nuevo con Atlético Nacional. Andrés Sarmiento tuvo una participación destacada en América, y ahora esperará reafirmarlo en el elenco antioqueño.

¿CÓMO FUE PRESENTADO ANDRÉS SARMIENTO POR ATLÉTICO NACIONAL?

El extremo con pasado en América fue confirmado como nuevo jugador de Atlético Nacional, por medio de un video, como ha sido característico con los demás fichajes. Gustavo Fermani, director deportivo afirma, “bien, otro más cerrado”, mientras que Juan Manuel Zapata y William Tesillo responden con sorpresa, “a nosotros ya nos presentaron”.

Le puede interesar: Roger Martínez respondió la oferta de Nacional por su fichaje: oficial

Andrés Sarmiento entra en escena y afirma, “no, no, no. Es mi turno”. Posteriormente, muestran el Atanasio Girardot con el mensaje, “bienvenido, Andrés”. Este es el cuarto fichaje de Nacional a la espera de confirmar otros objetivos de Pablo Repetto, con la necesidad de volver a ser protagonistas en el segundo semestre.