“Nacional no tiene identidad”: fuerte crítica de un campeón de Libertadores

El semblante de Atlético Nacional en esta Liga BetPlay 2024-I no ha iniciado de la mejor manera, ni como se esperaba de un club tan grande como el conjunto verdolaga. No tanto en la tabla de posiciones ni en algunos resultados, pero sí en su manera de jugar. En su último encuentro, salieron derrotados por la mínima diferencia contra Millonarios en un nuevo clásico colombiano que despidió la jornada dominical.

Jhon Jairo Bodmer parece tener las horas contadas en la dirección técnica del club. Puso en disposición su cargo y cada vez le llueven más críticas y cánticos pidiendo su salida del banquillo. Aunque hubo reacción en el segundo tiempo con el ingreso de Pablo Cepellini, no pudieron igualar ni darle la vuelta. Ese complemento gustó bastante, a un nivel en el que debería estar jugando siempre un elenco de tanta historia.

Nacional acumula dos victorias, dos empates y una derrota, pero no termina de enamorar a sus hinchas, una de las aficiones más exigentes de Colombia. Antes de enfrentar a Millonarios, Farid Díaz, ex lateral izquierdo de la institución y campeón de Libertadores, tiró dardos a los antioqueños, “yo no me meto con los jugadores, eso sí no lo voy a hacer nunca, ni tampoco voy a criticar a alguno, menos, pero futbolísticamente hablando, Nacional tiene nada, hay que ser sincero. Nacional no tiene identidad, le falta mucho trabajo”.

Posteriormente, fue mucho más fuerte, “para mí se llama improvisación con jóvenes, porque un equipo de la talla de Nacional no se puede dar ese lujo. En mi humilde opinión, estoy de acuerdo cuando escuché al ‘Mago’ (Macnelly Torres) diciendo lo mismo, Nacional no tiene identidad, no sabe a qué juega”.

Como si fuera poco, sentenció al club afirmando que esta carencia no es algo reciente, sino que lleva varios torneos sin saber a qué jugar, “sí, es grande y puede conseguir resultados, pero que yo diga ‘Nacional juega a esto, tiene una identidad y tiene que morir jugando así’, no, hace rato que no lo veo y no tiene tantos jugadores para uno decir ‘si no usa a este, puede usar a este’. Estamos jugando es al gato y al ratón, a ver qué jugador sale y qué jugador vendo”. Estas declaraciones las dio Farid Díaz para Caracol Radio.