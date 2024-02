Primeras medidas contra "hinchas" de Nacional que incendiaron el Atanasio Girardot

Atlético Nacional atraviesa un mal momento en la Liga BetPlay después de caer en la noche del domingo 11 de febrero en condición de local ante Millonarios, en el partido más atractivo de la sexta jornada.

Con este resultado, el conjunto 'verdolaga' acumuló dos compromisos en los que no conoce la victoria, teniendo en cuenta que en la jornada anterior igualó ante Patriotas.

De esta manera, Nacional está en la séptima posición del campeonato con ocho puntos, después de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El rendimiento de la institución antioqueña ha generado gran malestar en la afición, pero adicionalmente, el director técnico John Jairo Bodmer puso su cargo a disposición de los directivos.

Incidentes en el Atanasio Girardot

Al término del partido contra Millonarios, los aficionados de Atlético Nacional desataron su furia por los malos resultados y se desataron su furia de una manera reprochable.

Mediante videos que se publicaron en las redes sociales se vio a personas con prendas características del conjunto 'verdolaga' incendiando algunos elementos en las tribunas del estadio.

Además de papeles y camisetas, estos individuos incineraron las sillas del Atanasio Girardot.

Anuncian medidas

Tras conocerse los hechos, Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín, se pronunció en sus redes sociales y anunció que se tomarán las medidas necesarias para identificar a los infractores imponerles una drástica sanción.

"Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot.

Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", dijo el mandatario.