Nacional respondió las versiones sobre el regreso de Giovanni Moreno: oficial

Según la información desde la capital antioqueña, la salida de algunos directivos y movimientos al interior del equipo podían permitir un regreso del ídolo verdolaga. Sin embargo, en diálogo con Antena 2, el comunicador reveló que es una chance descartada

"Giovanni Moreno no tiene ninguna posibilidad de volver a Nacional. Se ha tenido coqueteos con otros equipos. Primero lo quiso Junior, después Once Caldas y Medellín. Pero con Nacional no hay ninguna posibilidad en este momento", apuntó Londoño.

Hace algún tiempo se había mencionado un interés del América para llevar al futbolista. Sin embargo, la situación también fue descartada en su momento. Han pasado dos años desde la salida de Moreno del club paisa y no ha tenido más equipos desde aquel entonces.

Por ahora, no hay nada cierto con el futuro de Gio. El volante se dedica por estos días a compartir con sus amigos y compite en torneos como a popular Kings League, además de practicar otros deportes como el Pádel.