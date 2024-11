Nacional revela plan con Edwin Cardona de cara a los cuadrangulares: sorprendió a muchos

Atlético Nacional sigue enfocado en lo que será el cierre del todos contra todos de la Liga Betplay, en donde el cuadro Verdolaga aún cuenta con opciones para ser cabeza de serie y obtener la ventaja deportiva de cara a los cuadrangulares.

Ahora, el entrenador Juárez busca devolver el buen momento a un jugador clave como lo es Edwin Cardona, pues el mandamás jugó junto al referente de Nacional y quiere encontrar la mejor forma del mediocampista para las finales.

"Tuve la fortuna de verlo en un momento increíble cuando jugamos juntos. Sé lo que puede dar. Uno de los objetivos que me propuse al venir acá es tratar de regresar a ese Edwin Cardona que disfruta, que mete, capitán del equipo, que contagia, que es uno de los mejores de este continente en el último tercio. Y mi obligación, se lo dije cuando llegué, es tenerlo marcando la diferencia. Me parece que ahí estamos mejorando en ese aspecto, en la entrega, en la personalidad, en lo que le inyecta al equipo", reveló en rueda de prensa tras el empate a un gol contra Independiente Medellín.

Del mismo modo, el entrenador mexicano se mostró más que satisfecho con la forma en la que el plantel demuestra las ganas para conseguir los objetivos del equipo, pues Nacional aún cuenta con chances de disputar la final de Copa y Liga.

"No hay reproches ni reclamos. Esa es una de las cosas que más me llena. Seguir desarrollando jugadores de esta calidad, que fácilmente podría decir que tiene una carrera espectacular y que no tendría por qué venir a matarse o a perseguir. Sabemos que con la pelota marca la diferencia. Estoy agradecido con él y con el grupo porque lo demuestran en el día a día", aseguró.