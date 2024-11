Junior seduce en el FPC: otro jugador se ofreció "ojalá, me gustaría"

Junior de Barranquilla se ha ganado un importante lugar en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta que es uno de los equipos que más atractivo genera no solo en los aficionados, sino que también en los futbolistas.

Por lo anterior, jugadores que vistieron la camiseta 'rojiblanca' o que nacieron en la costa caribe colombiana han demostrado en repetidas ocasiones su deseo de vincularse al club barranquillero.

Es el caso del mediocampista Guillermo Celis, quien debutó en primera división de Colombia con Junior en 2012, después de destacarse en el Barranquilla F.C.

Celis se ganó un importante lugar en el conjunto 'rojiblanco' hasta el punto ser titular indiscutido y ganar el título de Copa BetPlay en 2015, por lo que dio el salto a Europa al ser transferido al Benfica.

Guillermo Celis volvería a Junior

Hoy en Águilas Doradas, el mediocampista Guillermo Celis se ha convertido en uno de los mediocampistas más destacados del FPC hasta el punto de ser capitán del equipo de Sincelejo.

En diálogo con Habla Deportes, el futbolista de 31 años aceptó que espera volver a Junior de Barranquilla, a pesar de haber renovado por dos años su contrato con el equipo dorado.

"Renové hace poco, tengo dos años más de contrato. Estoy entero todavía, me siento tranquilo. Uno siempre tiene expectativas y sueños por cumplir y mejorar. Es mi deseo y anhelo ¿A quién no le gustaría jugar en Junior?", afirmó.

Celis recordó el agradecimiento que tiene por Junior y dejó claro que le gustaría regresar.

"Todo el mundo sabe del cariño, amor y el sentido de pertenencia con Junior. Junior me lo dio todo. Yo me fui de Junior bien, por la puerta grande a un equipo de Europa, el club tuvo su beneficio económico en su momento, me encantaría volver", agregó.

Por otro lado, Guillermo Celis se refirió al director técnico César Farías, hoy estratega de Junior, quien lo dirigió en Águilas Doradas.

"Con e profe me encontré en Águilas y es de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida. Es un maestro. Es un padre para mí. Llegamos en el mismo momento, me ayudó un montón para levantar mi carrera. Fuad Char sabe el cariño que le tengo a él, a Junior y a su familia. Ojalá se puedan dar las cosas", agregó.